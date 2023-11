Ouders willen Sancta Maria Mavo openhouden: ‘Geweldig, zo'n kleine school'

Ouders van leerlingen van de Sancta Maria Mavo in Den Bosch willen dat de school openblijft. Het bestuur besloot een week geleden om de school per 1 augustus 2024 te sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Veel ouders vinden het juist fijn dat de school zo klein is. Om te voorkomen dat de school dichtgaat, is moeder Eva Huijben samen met andere ouders een petitie gestart, die na een dag al bijna 900 keer is ondertekend.

“Ik dacht altijd dat ze naar het Rodenborch College zou gaan in Rosmalen, omdat we om de hoek wonen", vertelt moeder Eva. "Toen Nova zag hoe groot en massaal de school is, zei ze: ‘Dit wil ik echt niet’. Dus ging ze naar de veel kleinere Sancta Maria. En nu is er een kans dat ze alsnog naar een grotere school moet. Dat wil je als ouder niet.”

Nova koos juist voor de Sancta Maria omdat er maar 248 leerlingen op de school zitten. “Je bent hier geen nummer, maar elke leerkracht kent je bij naam. Nova zei: als ik van tevoren had geweten dat de Sancta dicht zou gaan, had ik nog steeds voor deze school gekozen.”

Eva is de moeder van de 12-jarige Nova: “Ze belde mij huilend op dat haar school dichtgaat. Dat is voor een ouder echt verschrikkelijk. Je kind moet om andere dingen huilen, niet omdat haar school dichtgaat.” Nova zit pas drie maanden op de Sancta Maria Mavo, toen ze hoorde dat dit ook meteen haar laatste jaar wordt.

De meeste ouders wisten wel dat de school voor vmbo-t al jaren te maken met een teruglopend aantal aanmeldingen. En dat er werd onderhandeld met de Bossche Vakschool. “We wisten wel dat de Sancta in onderhandeling was om te kijken of een fusie mogelijk was. Maar er is nooit tegen ons gezegd: als die fusie niet lukt, dan gaan we dicht.”

Op 1 augustus volgend jaar sluit de school de deuren. Volgens het bestuur is het niet langer mogelijk om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Daarom moeten alle leerlingen op zoek naar een andere school.

De ouders proberen dat via een petitie te voorkomen. “Afgelopen jaar heeft het bestuur zoveel moeite gedaan om nieuwe leerlingen aan te trekken. Ik begrijp dan echt niet hoe je dan na drie maanden in het nieuwe schooljaar kunt beslissen om ermee te stoppen”, zegt Eva. “Er is geen alternatief. De andere scholen in Den Bosch zijn niet met de Sancta Maria te vergelijken. Niet qua niveau van lesgeven, maar ook niet op sociaal niveau, want veel kinderen op de Sancta hebben extra aandacht nodig.”

De petitie is na een dag al bijna 900 keer ondertekend. Eva hoopt dat de petitie ervoor zorgt dat in ieder geval alle leerlingen die nu op de school zitten, hun examens daar nog kunnen doen.