Sammie (8) mist een arm, maar kan honkballen dankzij speciale prothese

Sammie Rameau uit Best is acht jaar oud en mist al sinds zijn geboorte een deel van zijn linkeronderarm. Hij wil graag sporten, liefst met een bal. Zijn droom was om te kunnen honkballen. Studenten van de Fontys Pulsed Academy maakte daarom voor Sammie een speciaal voor hem ontworpen prothese.

Het gezicht van Sammie straalt als hij vrijdag op de Fontys Pulsed Academy in Eindhoven de eerste bal raak slaat met de honkbalprothese. "Ik wil heel graag sporten, want anders word je dik", vertelt Sammie terwijl hij trots naar de honkbalknuppel kijkt. De knuppel zit met de prothese aan zijn arm vast. "Ik zit ook op handbal en ik vind sporten heel leuk", zegt Sammie.

"Ik wil Sammie niet teleurstellen."

Noury Schroten is een van de studenten die aan de honkbalarm voor Sammie gewerkt heeft. "Sammie is hier een paar keer geweest en heeft precies verteld wat hij fijn vond. Daarom hebben we de prothese zo ontwikkeld dat hij hem snel aan kan met een klemsysteem. Aan de prothese kan ook makkelijk een honkbalhandschoen geschroefd kan worden. Het is heel fijn om zoiets te maken als je degene kent waar je het voor doet. Ik wil het beste geven wat ik heb, want ik wil Sammie niet teleurstellen." De studenten zijn stuk voor stuk trots op het resultaat dat met een 3D-printer is gemaakt. "We hebben er drie maanden aan gewerkt en hij zit goed vast, hij kan er mee rondzwaaien en zelfs nu hij hem voor het eerst echt aan heeft meteen lukt het om er een bal mee weg te slaan." Het vangen van de bal met de honkbalhandschoen blijkt helaas wat lastiger.

"Sammie kan bijna alles met één hand, alleen geen veters strikken."

"Sammie is gewend om alles met zijn rechterhand te doen, dus vangen met links moet ihij echt leren", vertelt vader Michiel Rameau. "Sammie heeft ook eerder twee andere protheses gehad. Eén met een hand en een andere met een vork eraan, maar die heeft ie heel weinig gebruikt. Hij kan bijna alles met één hand, alleen geen veters strikken." Voor de grap hadden de studenten ook een gele plastic kettingzaag voor op de prothese gemaakt. "Toen hij hier was om de honbalprothese te passen wilde hij die meteen mee naar huis nemen", zegt Noury. Sammie laat de kettingzaag vol trots zien. "Hij is wel een keer afgebroken, maar gelukkig is hij weer gemaakt", zegt hij. Of hij met zijn prothese ook bij een honkbalclub gaat weet hij nog niet. "Ik wil wel op honkbal, maar we weten nog niet zeker of het kan", zegt de stralende Sammie.