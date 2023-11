Moord op John F. Kennedy houdt na 60 jaar gemoederen nog steeds bezig

Perry Vermeulen uit Helmond is 60 jaar na de moord op John F. Kennedy, nog steeds gefascineerd door de fatale aanslag. De gebeurtenis zelf duurde maar een paar seconden: met enkele schoten werd op 22 november 1963 een einde gemaakt aan het leven van de Amerikaanse president. De wereldschokkende gebeurtenis die mensen nog steeds bezighoudt, is woensdag precies 60 jaar geleden. Vermeulen schreef twee boeken over de moord en is zondag te gast in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

De 41-jarige Perry liep zijn fascinatie op in zijn studententijd. "Ik werd helemaal in het verhaal gezogen," zegt hij. Twee jaar later kwam hij met zijn eerste boek over de man die beschuldigd werd van de moord: Lee Harvey Oswald. Maar die zou zijn verhaal voor altijd meenemen zijn graf in omdat hij al snel werd doodschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby. Dat bood alle ruimte voor 60 jaar speculaties. Handelde Lee Harvey Oswald alleen? Wat was zijn motief? Was er sprake van een complot? Volgens Perry zijn er in de loop van de tijd steeds meer aanwijzingen gevonden dat de veiligheidsdienst CIA, of onderdelen daarvan, erbij betrokken waren. Maar die paar fatale seconden in 1963 zijn nog steeds voer voor onderzoek, ook voor Perry Vermeulen.

Perry Vermeulen uit Helmond bij het graf van Lee Harvey Oswald