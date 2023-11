Hanenoverlast bij verzorgingshuis: oudjes demonstreren bij de gemeente

Boze bewoners van woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord voeren vrijdag actie bij het gemeentehuis in Rucphen. Ze willen dat de gemeente een einde maakt aan de hanenoverlast bij hun appartementen. De bewoners klagen over gezondheidsklachten door het slaapgebrek vanwege het nachtelijk gekraai van de tientallen hanen.

De oudjes zijn ten einde raad. “We hebben al van alles geprobeerd maar de gemeente doet niks of veel te weinig. Ik heb een longziekte en als ik ’s nachts wakker word, val ik niet meer in slaap. Ik houd dit niet meer vol en daarom ben ik hier”, zegt bewoonster Rina Nooijens.

"Ik heb zelf nog net geen geweer gekocht."

Ook voor medebewoner Fred de Vos is de maat vol: “Er zitten zo’n 25 kippen recht voor mijn deur. Tegen zoveel kabaal kan zelfs de radio niet op. We krijgen steeds te horen dat ze ermee bezig zijn. Maar waarmee dan? Hoe moeilijk kan het zijn om met een paar schepnetten en een stel stevige jongens de dieren weg te halen? Ik heb zelf nog net geen geweer gekocht.” Volgens de bewoners neemt de overlast van het pluimvee nog steeds toe omdat een aantal dorpelingen zich niks aantrekt van het verbod om de dieren te voeren. Bij het appartement van de hoogbejaarde schoonouders van Piet Luijkx is het soms zelfs ‘niet te harden’. “Dat fokt maar door op deze manier en het trekt ook ongedierte aan zoals ratten en muizen.”

Ze kregen verder te horen dat de gemeente begrip heeft voor hun situatie en nog steeds nadenkt over een oplossing.

Tot hun grote frustratie kregen de demonstranten vrijdag niemand van het college van burgemeester en wethouders te spreken. Volgens een woordvoerder omdat ze allemaal buitenshuis waren. De bewoners moesten uiteindelijk genoegen nemen met de toezegging dat ze binnenkort alsnog een gesprek krijgen met een van hen. Ze kregen verder te horen dat de gemeente begrip heeft voor hun situatie en nog steeds nadenkt over een oplossing. Jan Markes: "We worden zoals gebruikelijk aan het lijntje gehouden. Ze maken mij niet wijs dat er niemand aanwezig is die hierover gaat. Ik denk dat de hanen en kippen er nog heel lang zullen blijven zitten, tenzij we er zelf wat tegen doen."