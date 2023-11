Moord op Tilburgse rapper Boechi: daders krijgen jarenlange celstraffen

Chris Z. (24) en Churendi C. (44) zijn vrijdag veroordeeld voor de moord op de Tilburgse rapper Boechi. Hij werd in december vorig jaar op straat in Curaçao doodgeschoten. De rechtbank in Willemstad oordeelde dat schutter Chris Z. 22 jaar de cel in moet en chauffeur Churendi C. 19 jaar en 11 maanden.

Volgens de rechtbank in Willemstad is er voldoende bewijs dat het duo Boechi heeft vermoord. Op camerabeelden was te zien hoe de rapper en zijn vrienden zijn laatste avond doorbrachten. Ook was duidelijk dat een witte auto op 8 december 2022 Boechi en zijn vrienden ruim een uur lang volgde. Tot aan het moment dat er vanuit die auto schoten werden gelost, toen Boechi even wat ging eten ’s avonds laat. Schutter Chris Z ontkende dat hij op de plaats van de schietpartij was geweest. Maar chauffeur Churendi C. verklaarde dat Chris heeft geschoten en ook zijn telefoon was op die plek. "Uit niets blijkt dat de het schieten voortkomt uit een plots opkomende woede-uitbarsting of een plotselinge hevige drift. De verdachten hebben dit gepland en hebben zich dus schuldig gemaakt aan moord", zo stelde de officier tijdens de zitting. Waarom moest Boechi dood?

Geruchten gingen al snel dat het om een afrekening in het drugscircuit zou gaan. Maar andere verhalen gingen juist weer om een uit de hand gelopen ruzie of de diefstal van Boechi's dure ketting. Helaas werd tijdens de zitting nooit duidelijk waarom Boechi dood moest. Uit beelden blijkt dat de twee mannen de rapper al een tijdje volgden met de auto. Bij het eettentje zagen ze hun kans schoon: Churendi zette de auto stil en Chris schoot de rapper neer. In juni, tijdens een tussentijdse zitting, ruzieden de twee nog over reden van de schietpartij. Volgens Churendi schoot Chris vanuit het niets. Maar volgens Chris is er een opdrachtgever, voor wie beiden werkten. Hij wilde niet vertellen wie, maar dat moest Churendi maar vertellen aan de rechter. "Churendi moet het hele verhaal vertellen en uitleggen wie de mensen zijn die hebben betaald om Boechi te vermoorden", zo sprak hij in juni. Maar dat antwoord kwam niet tijdens de zitting op 27 oktober. Beide mannen toonden weinig berouw. Churendi wist niks van een moordaanslag en 'had alleen maar gereden'. Chris lag ziek in bed, verklaarde hij. "Maar wat de reden ook is geweest, anderen lijden onder de beslissingen die jullie hebben genomen", zei Boechi's weduwe Niandy Windster-Losiabaar in de rechtszaal. "Er zijn nu zes kinderen die door deze koelbloedige liquidatie zonder een vader moeten opgroeien."