Advocaat schoolindringer: 'Mijn cliënt is geen terrorist'

De 19-jarige man die dinsdag basisschool De Copelle in Oisterwijk binnendrong ‘is geen terrorist’, zegt zijn advocaat Rachid el Bellaj. “Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd en ik snap dat mensen zijn geschrokken, maar het is lang niet zo zwart-wit als in de media is uitgemeten.”

De advocaat spreekt van een karaktermoord ‘op een hele jonge jongen’ die ‘door bepaalde omstandigheden’ tot deze daad is gekomen. “Veel mensen hebben er een mening over, maar het is niet zo rigoureus als het allemaal is bericht", aldus El Bellaj. Hij wordt officieel verdacht van 'bedreiging met al dan niet een terroristisch motief'. "Maar hij is geen terrorist en hij had ook geen terroristisch motief."

Vrijdag werd bekend dat de rechter-commissaris heeft besloten dat hij twee weken langer moet blijven vastzitten. Op 29 november moet de man voor de rechtbank van Breda verschijnen. Daar zal duidelijk worden of hij nog langer moet vastzitten of dat hij in vrijheid wordt gesteld, al dan niet met bepaalde voorwaarden, aldus El Bellaj. Voor die tijd komt hij niet vrij, verwacht hij: “Dat zit er niet in.”