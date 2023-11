Man (19) die school binnendrong in Oisterwijk blijft langer vastzitten

De 19-jarige man die dinsdag basisschool De Copelle in Oisterwijk binnendrong met dreigende teksten blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. Hij wordt verdacht van een bedreiging met een misdrijf.

De 19-jarige man uit Oisterwijk liep dinsdagochtend rond acht uur binnen bij basisschool De Copelle aan de Willem de Zwijgerlaan. Hij dreigde dat hij gewapend was en zei dat hij explosieven had geplaatst. De school werd ontruimd en de verdachte werd tegen half een aangehouden. Er werden geen explosieven gevonden in de school en de verdachte had geen wapens of explosieven bij zich.

Het is nog onduidelijk waarom de man de school binnendrong. Wel is hij een bekende van de politie. De verdachte blijft nog zeker 14 dagen vastzitten waarna de zaak wordt behandeld in de raadkamer.

De buurtbewoners waren flink geschrokken na de dreigende situatie bij de basisschool: