112-nieuws: auto op de kop in sloot • uitslaande brand in huis

In Hoogeloon is vanavond een man met zijn auto op de kop in de sloot beland. Dat gebeurde op de Fluiter. De bestuurder verloor de macht over het stuur, botste op de andere weghelft tegen een boom en vloog over het fietspad over de kop. Zo belandde hij in de sloot.

De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het autowrak wordt weggesleept en de politie doet onderzoek naar wat er met de bestuurder is gebeurd.