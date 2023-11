Peter Gillis reageert laconiek op besluit van Nicol om boek uit te stellen

Peter Gillis reageert laconiek op het nieuws dat Nicol Kremers de publicatie van haar boek heeft uitgesteld. “Ja, ik heb het gelezen. Ze moet het zelf weten, ik ga verder met mijn eigen leven.” Mocht het boek er toch komen, blijft de eis van Gillis hetzelfde. “Als er een boek komt, moet daar wel de waarheid in staan. Zeker als het over mij gaat.”

Kremers wordt momenteel opnieuw behandeld voor PTSS. Daarvoor krijgt ze hulp, zegt haar manager. Volgens Van Dort is de recente confrontatie met Gillis in de rechtbank van Utrecht, de belangrijkste reden waarom ze wederom voor behandeld voor PTSS, aldus de manager. "Het ging heel goed, maar je merkt dat bepaalde terugvallen mogelijk zijn, omdat ze dan te veel geconfronteerd wordt met het verleden", zegt hij over de impact van de rechtszaak.

Eerder deze maand stonden de twee ex-geliefden voor de rechtbank omdat Gillis meent dat zij zich niet houdt aan een geheimhoudingsplicht in een vaststellingsovereenkomst. Hij wil dat Nicol zich niet meer in de media uitlaat over de relatie die zij jarenlang hadden en eist inzage in het boek voor publicatie.

Gillis bang is dat het boek van Nicol Kremers zaken bevat die hij niet leuk vindt. De baas van Oostappengroep wordt ondertussen ook vervolgd voor mishandeling van Nicol Kremers. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker tien gevallen van mishandeling.

Nicol zegt dat ze die overeenkomst helemaal niet meer erkent. Haar advocaat heeft vorige week laten weten dat ze die overeenkomst opzegt. Bovendien is de overeenkomst ook onder dwang getekend, volgens Kremers. De rechtbank in Utrecht doet op 30 november uitspraak in het kort geding dat Peter heeft aangespannen tegen Nicol.