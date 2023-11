5 miljoen euro nodig voor renovatie van buitenzwembad in Oisterwijk

Openluchtzwembad Staalbergven in Oisterwijk gaat in de toekomst weer open. Burgemeester en wethouders willen 5 miljoen euro uittrekken voor renovatie van het recreatie- en het peuterbad. Deze zwemgelegenheden zijn al sinds vorig jaar zomer gesloten. Uit onderzoek was gebleken dat er in de leiding van de buitenbaden kleine scheurtjes zaten.

Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel, dan kunnen de werkzaamheden in 2025 beginnen. Het is niet bekend hoe lang de klus gaat duren.

Om het zwembad echt aantrekkelijk te maken, is grootschalige renovatie nodig, zo werd vorig jaar bekend. Het recreatiedeel trekt normaal gesproken de meeste bezoekers en daarin willen B en W vooral investeren. Het wedstrijdbad zal worden weggehaald en hiermee wordt volgens wethouder Dion Dankers 1,85 miljoen euro bespaard. “Het liefst willen we Staalbergven renoveren zoals het nu is, maar dat is financieel niet haalbaar”, legt Dankers uit.

Het zwembadcomplex ligt midden in de Oisterwijkse bossen en daar wil het college met zijn plannen ook rekening mee houden. Er wordt ingezet op een chloorarm bad. Vorig jaar werd gemeld dat in het grondwater een verhoogde waarde van chloride was aangetroffen. Dit was een gevolg van de scheurtjes in de baden.

De jaarlijkse kosten aan de baden en een nieuw zwembadgebouw moeten worden gedekt door de inkomsten uit de verkoop van abonnementen en losse kaartjes. De gemeenteraad neemt op 14 december een besluit over de collegeplannen.

Zwemmen in het ven kan, als de temperatuur dat toelaat, wel. Ook kunnen bezoekers komend jaar gebruikmaken van de ligweide, het zandstrand, de speeltuin en de horecavoorziening met terras. "Hoe eerder de werkzaamheden in 2025 kunnen beginnen, hoe groter de kans wordt dat er in 2025 in het recreatiebad gezwommen kan worden. Maar daar kunnen we zeker geen garantie op geven", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

