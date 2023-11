Jongste burgemeester Teun Heldens (30) wil liever de beste of leukste zijn

“Het voelt nu al als een warm bad.” De 30-jarige Teun Heldens heeft er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan als burgemeester van de gemeente Heeze-Leende. De VVD'er uit het Noordlimburgse Meijel werd maandagavond voorgedragen als opvolger van Paul Verhoeven.

Heldens wordt met de aanstaande benoeming ook de jongste burgemeester van Nederland. Boy Scholtze, burgemeester in Drimmelen, zal hem bij de installatie een rode lantaarn overhandigen. Dit is de wisseltrofee die hoort bij deze status. Heldens zegt het weinig: “Je hebt ook de langste en de kortste burgemeester. Ik heb liever dat de mensen zeggen dat ik de beste of leukste burgemeester ben.”

'“Bovendien speelt dit al mijn hele leven”, zo voegt hij eraan toe. “Toen ik zestien was, werd ik lid van de VVD. Als jongen van zeventien zat ik al in een raadscommissie in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Op mijn twintigste werd ik met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen en vier jaar later kreeg ik de meeste stemmen.”

Ook in Provinciale Staten van Limburg liet Heldens zich gelden: hij was vier jaar Statenlid. Sinds september dit jaar is hij tijdelijk wethouder in het Limburgse Nederweert. Kortom, leeftijd telt niet voor hem.

Heldens vindt samenwerking veel belangrijker. Wat dat betreft valt hij in zijn nieuwe gemeente met de neus in de boter, vindt hij. “Ik heb de afgelopen drie maanden goed rondgekeken. Ik was onder meer bij de Brabantsedag en heb overal een groot gemeenschapsgevoel gemerkt. Ik heb Heeze-Leende nu al als een ontzettend leuke gemeente leren kennen. Het voelt gewoon goed.”