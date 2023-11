Co-Med wil huisartsenpraktijken toch overnemen: 'Zorg wel gewaarborgd'

Co-Med zegt de overname van de twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom toch ‘door te willen zetten’ hoewel de toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de overname maandag blokkeerde. Co-Med is een organisatie die praktijken opkoopt en daarmee al meerdere keren negatief in het nieuws is gekomen.

Co-Med, met onder meer zeven vestigingen in Brabant, koopt in het hele land huisartsenpraktijken op, vaak als daar geen opvolger is. Inmiddels zijn ze in elf steden actief en zijn ze goed voor de huisartsenzorg voor 55.000 patiënten.

Co-Med wilde in Bergen op Zoom de huisartsenpraktijken Het Kompas en Pabst overnemen. Toezichthouder NZA is 'er niet van overtuigd' dat Co-Med kan garanderen dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken.

“We willen met de NZa in gesprek”, zegt een woordvoerder van Co-Med tegen Omroep Brabant. “Want Co-Med is van mening dat de zorg in de twee huisartsenpraktijken ook vanaf 2024 gewaarborgd is.” Meer wil de woordvoerder niet kwijt. Ook wil hij voorlopig niet ingaan op vragen over de overname van de huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom.

Eerder dit jaar kwam Co-Med in het nieuws dat tientallen (oud-)werknemers bezorgd zijn over hoe het bedrijf wordt gerund. Alles zou draaien om geld en daar zijn patiënten vaak de dupe van, bleek uit een onderzoek. In Brabant leidden eerdere overnames tot problemen en vooral veel klachten. Zo werd in Breda geklaagd over onbereikbare huisartsen of was er gewoon helemaal niemand aanwezig in de praktijk. In Reusel sloot een praktijk zonder aankondiging van de een op de andere dag. In Waalwijk was een praktijk zomaar ineens een week dicht omdat er geen huisarts was.

"Huisartsenketen Co-Med bestaat uit commerciële bloedzuigers", reageerde Tweede Kamerlid Jimmy Dijk van de SP enkele maanden terug.

