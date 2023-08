Omstreden huisartsenketen Co-Med neemt twee praktijken over ondanks kritiek

Co-Med, de huisartsenketen met meerdere vestigingen in onze provincie heeft twee praktijken overgenomen, dit keer in Bergen op Zoom. Meerdere partijen in de Tweede Kamer riepen op de overnames tegen te houden, maar toch is huisartsenpraktijk Het Kompas vanaf oktober in handen van het bedrijf. Huisartsenpraktijk Pabst wordt daar bij gevoegd, zo laat Co-Med aan Omroep Brabant weten.

Co-Med is omstreden. Op meerdere plekken regende het klachten over onbereikbare of niet aanwezige huisartsen, zoals in Breda. In Reusel sloot een praktijk van de ene op de andere dag de deuren, patiënten in onduidelijkheid achterlatend. In Waalwijk ging een praktijk onlangs dik een week dicht omdat er geen huisarts beschikbaar was.

Zorgen in politiek

De talloze incidenten maken dat de roep om maatregelen steeds luider wordt. Zowel PvdA als de SP in de Tweede Kamer vroegen de minister eerder om overname in Bergen op Zoom tegen te houden. ‘Heeft de praktijk niet laten zien dat de huisartsenzorg niet in veilige handen is bij dit soort commerciële partijen?’, vroeg Jimmy Dijk van de SP zich af.

Ook de SP in de gemeenteraad van Bergen op Zoom trok aan de bel. ‘Een zorgelijke ontwikkeling’, zo noemde de partij de overnames van huisartsenpraktijken door Co-Med. Wordt er nog opgetreden tegen dit soort praktijken, was de vraag aan het stadsbestuur, dat aangaf te onderzoeken of optreden mogelijk is. Er lopen verder twee onderzoeken naar Co-Med, bij zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Andere huisartsen

Ook onder andere huisartsen zijn er zorgen. De Huisartsen Coöperatie West-Brabant noemde de situatie rond Co-Med eerder ‘zorgwekkend’ maar kon geen contact met de keten krijgen om te achterhalen hoe vergevorderd de overnameplannen waren.

In Oosterhout voorkwamen huisartsen in het voorjaar van 2022 nog dat Co-Med zich kon vestigen, door snel een andere overnamekandidaat voor een praktijk te regelen. In Eindhoven beëindigde huisartsen de samenwerking met Co-Med omdat deze niet goed liep.

Voorlopig laatste overname

Co-Med duidt de kritiek als ‘vaak suggestieve vragen die wij niet kunnen plaatsen’, en benadrukt dat er heel veel goed gaat, ‘maar helaas niet alles’. Het bedrijf laat weten verdere overnames ‘on hold’ te zetten om de interne organisatie op orde te krijgen.

De patiënten van de twee praktijken in Bergen op Zoom zijn inmiddels ingelicht. Het aantal Co-Med praktijken in Brabant komt daarmee op zeven.

