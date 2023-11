Finn (11) vond slang bij zijn bed en die is na een maand nog spoorloos

Sinds de elfjarige Finn op zijn slaapkamer een slang vond, slapen zijn zusje Lana, mama Sanne en papa Dennis al een maand niet lekker, want de koningsslang is al een maand zoek. “We hebben echt het hele huis op zijn kop gezet. Misschien is ie niet meer in huis, maar dat zouden we graag zeker willen weten. Dat zou een hele geruststelling zijn.”

Sanne, de moeder van Finn, weet het nog precies. “Het was de zondagochtend van de herfstvakantie en Finn kwam hysterisch naar beneden. Toen hij het licht aandeed na een bezoek aan het toilet, zag hij de slang achter zijn bed glijden. Hij was zo over zijn toeren dat het wel waar moest zijn.” En ja hoor, toen ze naar boven gingen zagen ze een koningsslang van zeker een meter. Na het maken van een foto gingen ze even weg om te bellen met de politie en de dierenambulance.

Terug op de kamer, bleek de slang alweer verdwenen. “We zijn maar vijf minuten weggeweest en achteraf dacht ik, hadden we dat maar niet gedaan, maar we wisten niet met wat voor een slang we maken hadden”, legt de moeder van het gezin uit Roosendaal uit.

De vondst had de nodige impact op het gezin, met name op de kinderen, zegt Sanne. “De kinderen hebben van de schrik de eerste nacht samen in een tent in de woonkamer geslapen en Finn nog twee in een tentje in zijn slaapkamer. Gelukkig slaapt hij nu weer gewoon in zijn bed.”

De slang bleek van een buurman van enkele deuren verderop die er nog acht bleek te houden. Maar de door Finn ontdekte slang is nog steeds niet teruggevonden. Ondanks dat de slang niet giftig of gevaarlijk is, en de slang erg schuw is, wil Sanne toch graag dat het dier wordt gevonden. “We hebben met iedereen gebeld: de dierenambulance, winkels waar je reptielen kan kopen en we hebben zelfs contact met Freek Vonk gezocht.”