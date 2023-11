TikTok-uitdaging leidt tot mishandeling: rechter legt werkstraffen op

Vijf jongeren van 13 en 15 jaar uit Grave hebben werkstraffen tot 40 uur gekregen, omdat ze volgens de kinderrechter in Den Bosch betrokken waren bij een zogeheten ABC vechtchallenge. Op TikTok werd hiervoor een oproep geplaatst.

In februari leidde dit tot taferelen waarbij scholieren leeftijdgenoten op grove wijze sloegen of schoppen. Hiervan zijn filmpjes gemaakt en die werden via de social media gedeeld. De mishandelingen deden zich voor in de gemeente Land van Cuijk, waar precies is niet duidelijk.

Eén verdachte vrijgesproken

Eén van de zes verdachten uit Grave werd vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. De vijf anderen moeten het slachtoffer ieder 75 euro schadevergoeding betalen. De zwaarste werkstraf (40 uur onvoorwaardelijk en 40 uur voorwaardelijk) was voor een betrokkene, die ook voor het gebruik van illegaal vuurwerk moest boeten. In twee gevallen werd 20 uur werkstraf onvoorwaardelijk opgelegd en nog eens 20 uur bij een nieuwe overtreding. Twee jongeren die zijn veroordeeld, moeten zich ook gaan melden bij de reclassering.

Eerder dit voorjaar hebben zich meer van deze vechtpartijen voorgedaan, zo waarschuwden de politie en de gemeente Land van Cuijk. Zij meldden dat weerloze kinderen van elf tot vijftien jaar het slachtoffer zijn geworden van die vecht-challenges.

Volgens de gemeente en de politie is via TikTok opgeroepen filmpjes te plaatsen van die geregisseerde mishandelingen: “In sommige gevallen worden makers van de video’s cadeautjes beloofd, zoals elektronische sigaretten en snus, nicotinezakjes voor in de mond.”

'Vernederende opdrachten'

“De filmpjes die door de kinderen worden gemaakt zijn schokkend. Het gaat om grof geweld waarbij jonge slachtoffers door een groep vaak ook nog jonge kinderen of pubers worden geschopt en geslagen en worden gedwongen om vernederende opdrachten uit te voeren”, zo stond in een informatiebrief, die de politie en de gemeente aan scholen is gestuurd. Hierin werden ouders gewaarschuwd en werd hen opgeroepen deze praktijken met hun kinderen te bespreken.

Volgens de gemeente en de politie zijn slachtoffers bedreigd, zodat zij niet naar de politie durfden te gaan om aangifte te doen. Ook werd slachtoffers verteld dat de politie hier niets mee doet, wat in de praktijk dus niet blijkt te kloppen. De politie neemt alle meldingen en aangiften serieus.

Daders kunnen strafrechtelijk vervolgd worden, zoals blijkt uit de zitting eerder deze week bij de kinderrechter. In oktober werd een meisje uit Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur wegens een mishandeling met fors geweld. Ook deze vechtchallenge werd gefilmd.

