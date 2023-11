Een spuitje om af te vallen: ‘Eigenlijk ben je een medisch proefkonijn'

Online zie je ze steeds vaker voorbij komen: kleine gele flesjes met een felgeel goedje erin. Als je het onder je huid spuit zou je afvallen, zonder daar verder iets voor te hoeven doen. Het heet Lemon Bottle en op social media wint het snel aan populariteit. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren: 'Dit kan leiden tot zenuwschade.'

Omroep Brabant ontdekte dat zo’n twintig cosmetische klinieken in onze provincie ingrepen doen terwijl hun personeel daar niet voor opgeleid is, of het zelfs volgens de wet niet mag. In deze wereld duikt het gele ‘Lemon Bottle’ flesje steeds vaker op, zo is vooral te zien op social media.

Roy Donders

Realityster Roy Donders adverteert sinds kort ook met de Lemon Bottle behandeling op de social media-kanalen van zijn eigen kliniek aan huis. Voor 100 euro zou je je kin vetvrij kunnen maken, voor 180 euro worden je ‘lovehandles’ of bovenbenen aangepakt. Donders is geen BIG-geregistreerde arts en mag dus volgens de wet geen injecties zetten.

Ook De Huidspecialisten uit Valkenswaard bieden behandelingen met Lemon Bottle aan. Na vragen van Omroep Brabant is deze behandeling van de site verwijderd. Maar de kliniek geeft ook cursussen in het injecteren van Lemon Bottle, waarbij een BIG-registratie voor deelnemers geen vereiste is. Deze 'opleidnig' staat nog gewoon op de site. De Lemon Bottle flesjes zijn daarnaast te koop in hun eigen webwinkel, waarbij ze onterecht claimen dat dit product een Europees veiligheidscertiticaat heeft.

‘Weten niet wat het doet’

En dat is precies waar het wringt volgens cosmetisch arts David Mosmuller van Doctors at Soap: “Middelen die je in de huid injecteert moeten goed onderzocht zijn. Je hebt het Amerikaanse FDA-keurmerk en het Europese CE-certificaat. Lemon Bottle heeft beide niet. We weten simpelweg niet precies wat het doet.”

“Ik zou dit nooit bij mezelf laten injecteren, en ook niet bij een geliefde”, gaat hij verder. Zelf werkt hij in zijn kliniek, met onder meer een vestiging in Eindhoven, alleen met gecertificeerd producten die vaak al twintig of vijfentwintig jaar op de markt zijn. “Doe je dat niet dan ben je eigenlijk een medisch proefkonijn.”

Erkende artsen

The Body Clinic, met vestigingen in Eindhoven en Den Bosch, waarschuwt op de site voor deze relatief nieuwe trend. Naast de veiligheidsrisico’s wordt er ook ingegaan op de veronderstelde werkzaamheid van het middeltje: ‘Gevaarlijk en niet effectief’ staat er in grote letters op de site. Er zijn geen studies waaruit de werkzaamheid zou blijken. "Lemon Bottle kan leiden tot infecties, allergische reacties, ongelijke resultaten en zenuwschade."

Zowel Roy Donders als medewerkers van De Huidspecialisten zijn geen cosmetisch arts. Toch zijn er ook wél erkende cosmetisch artsen die Lemon Bottle injecties plaatsen. Private Mediclinic in Beek en Donk en Druten is de bekendste.

Bekijk hier de aflevering van Hoe..? over het wilde westen van de cosmetische ingrepen.