Drugsgebruik onder jongeren is niet gestegen volgens verslavingszorg

Kroegbazen in Brabant zijn bang dat steeds meer jongeren en minderjarigen drugs gaan gebruiken. Maar de cijfers laten een ander beeld zien, vertelt verslavingszorginstelling Novadic Kentron. Ze vrezen wel dat als het gebruik van drugs steeds normaler wordt gevonden, het aantal (jonge) drugsgebruikers op termijn zal stijgen.

Dat beeld wordt niet herkend door Novadic Kentron. Volgens hen is de groep minderjarige drugsgebruikers stabiel. Ze benadrukken zelfs dat het maar om een klein percentage gaat. “Het grootste deel van de jongeren gebruikt geen drugs. Natuurlijk streven we ernaar dat niemand in die leeftijdscategorie gebruikt, maar dat wordt heel lastig”, vertelt Alex van Dongen.

Ondanks dat de cijfers onder jongeren meevallen zijn er wel veel zorgen. Het beeld dat geschetst werd door de kroegbazen dat op de dansvloer in het openbaar drugs wordt gebruikt, is een trend die Van Dongen ook terugziet. “We zijn drugs steeds normaler gaan vinden. Dat zou op termijn wel kunnen leiden tot een stijging van gebruikers. Ook onder jongeren.”

Het is volgens Novadic Kentron lastig om deze trend tegen te gaan. Het project SKIP!? moet bijdragen aan het denormaliseren van drugsgebruik in Oost-Brabant. Door het gesprek aan te gaan met jongeren willen we ze bewust maken van de gevaren.

“Maar dat is ook lastig, want je wilt eigenlijk alleen jongeren bereiken die twijfelen om drugs te gebruiken. Er is ook een groep die helemaal niet over drugs nadenkt. Die moet je eigenlijk ook geen voorlichting geven, want dan vergroot je juist de kans dat ze gaan gebruiken omdat hun interesse is gewekt. Daar moeten we een balans in vinden”, besluit Van Dongen.

