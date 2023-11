Lente wordt 18 en gaat meteen stemmen: 'Ben er toch uitgekomen'

In Terheijden heeft student Lente Noga voor het allereerst haar stem uitgebracht. Ze werd woensdag 18 en kon dus meteen gaan stemmen. De gemeente Drimmelen was blij dat er eindelijk weer iemand in de gemeente 18 werd op verkiezingsdag. Vandaar dat Lente de eer had om samen met burgemeester Boy Scholtze naar het stembureau te gaan.

Het was in eerste instantie een teleurstelling voor Lente dat ze jarig was op de dag van de verkiezingen. Ze had gehoopt dat ze na de verkiezingen 18 werd, zodat ze niet hoefde te stemmen. "Maar toen ik wist dat ik kon gaan stemmen ben ik me in gaan lezen, heb ik een aantal debatten gevolgd en de stemwijzer ingevuld", legt Lente uit. "En dat zorgde ervoor dat ik het vandaag leuk vond om te gaan stemmen." Het stemmen zelf ging wel goed, volgens Lente. “Ik vond het alleen een beetje lastig om te begrijpen waarom je beter niet kunt stemmen op iemand onderaan op de lijst, omdat die toch niet in de Tweede Kamer komen.”

"Hou het graag voor mezelf op wie ik gestemd heb."

Ze laat in het midden op welke partij ze gestemd heeft. Ook burgemeester Boy Scholtze kreeg het niet van haar te horen. "Ik hou het graag voor mezelf. Ik heb wel op de lijsttrekker gestemd, omdat ik die in de debatten een beetje heb leren kennen. Ik twijfelde in het begin nog een beetje op wie ik zou stemmen, maar door me te focussen ben ik er toch uitgekomen", vertelt ze.

"Hoop dat ik niet teleurgesteld ga worden."