Ontsnapte slang drijft gemeente tot wanhoop: 'Lees het maar op onze site'

De giftige groene mamba die een inwoner van Tilburg sinds maandag kwijt is, is nog niet gevonden. De gemeente wordt ondertussen van alle kanten platgebeld door allerlei media met vragen. De gemeente heeft besloten alle vragen niet meer te beantwoorden en alleen nog nieuws te verspreiden via hun eigen website en op X.

Inwoners van Tilburg kregen dinsdag het advies uit te kijken voor de slang. Een bewoner van de Goudenregenstraat in die plaats ontdekte maandag dat hij een van zijn huisdieren kwijt was. De groene mamba is bijna twee meter lang en kan gevaarlijk zijn. De gemeente riep mensen op om afstand te houden en geen poging te doen om de slang te vangen. Ondertussen zijn meerdere deskundigen ingezet en mocht zelfs een speurhond op zoek naar de slang. Maar het giftige dier is dus nog niet gevonden. Medewerkers van de gemeente krijgen de hele dag door telefoontjes van media die meer willen weten over de slang. Zoveel zelfs dat de gemeente heeft besloten dat ze nieuws voortaan alleen nog delen op hun eigen website en op X (voorheen Twitter). Bekijk hieronder een video over de ontsnapping van de giftige slang in Tilburg: