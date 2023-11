Alles wat je moet weten over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen

Het is de dag na de Tweede Kamerverkiezingen en het zal weinig mensen ontgaan zijn dat de PVV van Geert Wilders als grote winnaar uit de bus is gekomen. Wij zetten het belangrijkste nieuws rondom de verkiezingsuitslag voor je op een rij.

PVV de grootste In bijna elke Brabantse gemeente heeft de PVV de meeste stemmen gekregen, maar nergens werd zo massaal gestemd op de de partij van Wilders als in Rucphen . Meer dan de helft van de stemgerechtigden in Rucphen heeft op de PVV gestemd. Daarmee kreeg de partij procentueel gezien nergens in Nederland meer stemmen dan in deze Brabantse gemeente.

Hoewel de PVV tot nu toe op weinig plekken in Brabant de grootste werd, is dat dit keer anders. De rechts-populistische partij weet door te breken door in te zetten op de belangrijkste thema's onder de kiezers: migratie, bestaanszekerheid en zorg. Dat de VVD de deur voor Wilders openzette, zal ongetwijfeld ook geholpen hebben.

Wilders 'voor alle Nederlanders'

De PVV hield donderdagochtend een eerste fractieberaad na de verkiezingsoverwinning. Daarin liet Wilders weten te willen samenwerken met andere partijen en er te zijn 'voor Nederland en alle Nederlanders'. Hij richtte zich daarbij ook specifiek op moslims en andere minderheden. Moslimorganisaties hebben hun zorgen uitgesproken na de monsterzege van de PVV.

Brabanders in Tweede Kamer

Voor drie Brabanders waren de verkiezingen extra spannend, want zij komen nét in de Tweede Kamer. Mpanzu Bamenga komt uit Eindhoven en hij stond op plek negen van de D66-kandidatenlijst en dat is precies het aantal zetels dat D66 heeft behaald. Ook Michiel van Nispen uit Breda blijft net in de Tweede Kamer. Hij stond op de vijfde plek bij de SP en dat is het aantal zetels dat de partij heeft gehaald. "Voor mezelf is het fijn dat ik door kan, want ik ben nog lang niet klaar met Nederland socialer maken", zegt Van Nispen. De derde Brabander die op het randje balanceerde is Daan de Kort uit Veldhoven. Hij stond op de 24e plek bij de VVD en dat is ook precies het aantal zetels dat de partij heeft gehaald.

Bittere pil voor Tilburgse wethouder

Voor Esmah Lahlah, nummer twee op de kandidatenlijst van Groenlinks-PvdA, is de uitslag 'een bittere pil'. Lahlah is nu namens GroenLinks wethouder in Tilburg en ze is zeker van een plekje in de Tweede Kamer. De grote winst van de PVV kwam voor haar onverwacht. "Wie had dit kunnen bedenken, ook als je gaat kijken naar de peilingen? De laatste dagen was het nek-aan-nek. Ik kan niet anders zeggen dan felicitaties aan Wilders."

Tegenstanders azc Budel zijn blij

Waar het voor de één een bittere pil is, is de ander blij met de winst van de PVV. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tegenstanders van het asielzoekerscentrum in Budel. Harm van Leuken, oprichter van de burgerwacht Cranendonck en vrijwilliger van de PVV, is trots. "Hopelijk kunnen we nu snel aan de slag om de problemen rond het azc op te lossen." Volgens Jordy Drieman van de lokale VVD moeten mensen niet te vroeg juichen. "Mensen denken dat het azc nu meteen dicht gaat, maar zo snel gaat dat niet."

ASML bezorgd over verkiezingsuitslag

Bij het Veldhovense bedrijf ASML overheersen grote zorgen na de uitslag. De chipmachinefabrikant is vooral bang dat het inhuren van buitenlandse werknemers met specifieke kennis de komende jaren aan banden wordt gelegd. Volgens ASML zijn juist die buitenlandse werknemers onmisbaar. "We hebben niet genoeg aan alleen Nederlands talent. Plotselinge veranderingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze investeringen, innovaties en het aantrekken van arbeidskrachten die we nodig hebben", schrijft ASML in een verklaring.

De PVV is overal in Brabant de grootste, met uitzondering van zeven gemeenten. Bekijk op onderstaande kaart de uitslag van jouw gemeente: