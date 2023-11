112-nieuws: 4 rijverboden uitgedeeld • automobilist botst op tegenligger

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06.38 Rijverbod voor 4 bestuurders tijdens alcoholcontrole Bij een alcoholcontrole aan de Ruckertbaan in Tilburg kregen vier bestuurders een rijverbod opgelegd omdat ze teveel alcohol op hadden. Ze kregen ook een proces-verbaal. Het hoogst gemeten promillage waarde was bijna 0,8. Vanaf een promillage van 0,5 ben je als ervaren bestuurder strafbaar. Bij beginnend bestuurders ligt de grens op 0,2. De alcoholcontrole duurde van kwart voor zes 's middags tot halfelf 's avonds. In totaal werden vijfhonderd gecontroleerd en onderworpen aan een blaastest. De alcoholcontrole vond plaats op de Rueckertbaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Vijfhonderd bestuurders werden gecontroleerd tijdens de alcoholcontrole aan de Rueckertbaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

06.27 Wietafval gevonden in bos Aan de rand van het Leenderbos werden gisteren een paar zakken wietafval gevonden. Die waren daar gedumpt. "Ik snap echt niet dat je dit zo in het bos gooit...", verzucht de boswachter op Instagram. Het drugsafval werd gevonden aan de rand van het Leenderbos (foto: Instagram boswachter Erik).