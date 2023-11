112-nieuws: automobilist botst op tegenligger • jongen (17) gestoken

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.27 Wietafval gevonden in bos Aan de rand van het Leenderbos werden gisteren een paar zakken wietafval gevonden. Die waren daar gedumpt. "Ik snap echt niet dat je dit zo in het bos gooit...", verzucht de boswachter op Instagram. Het drugsafval werd gevonden aan de rand van het Leenderbos (foto: Instagram boswachter Erik).

01.17 Automobilist botst op tegenligger Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto op een tegemoetkomende auto gebotst op de Rijksweg tussen Dorst en Molenschot. De automobilist, die uit de richting Rijen kwam, raakte met de auto een verkeersheuvel en verloor vervolgens de macht over het stuur. Daarop kon hij de tegemoetkomende auto niet meer ontwijken. Hij raakte hierbij gewond. De bestuurster van de aangereden auto raakte bij het ongeluk niet gewond, maar was wel hevig geschrokken. De politie onderzoekt het ongeluk. Beide auto's raakten bij de frontale botsing op de Rijksweg bij Dorst zwaar beschadigd (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). De botsing van de twee auto's vond plaats op de Rijksweg tussen Dorst en Molenschot (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).