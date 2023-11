112-nieuws: jonge overvallers slaan twee keer toe • boom op het spoor

11.21

De politie heeft donderdagmiddag op de Beeklaan in Zundert een 26-jarige man betrapt die zonder rijbewijs in een auto reed. Dat was niet de eerste keer: ook in 2022 kreeg hij daarvoor al eens een proces-verbaal. Dat krijgt hij nu opnieuw. Daarnaast is de man gewaarschuwd, dat bij een volgende keer zijn auto in beslag wordt genomen.