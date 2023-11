Ramen vernield door aanslag met vuurwerkbommen: twee mannen aangehouden

De politie heeft woensdagavond twee mannen (27 en 57) aangehouden, die betrokken zouden zijn bij twee explosies bij huizen in Eindhoven. Die zorgden begin oktober voor veel schade. Eerder werden al drie andere verdachten gearresteerd.

De ontploffingen van zwaar vuurwerk zorgen in de avond van 2 oktober voor grote schade bij de huizen aan de Antwerpenlaan en de Looierstraat. In het huis aan de Antwerpenlaan waren op het moment van de explosie een vader en dochter thuis. De knal was zo hard dat de ramen eruit geblazen werden. De twee bleven ongedeerd. Een paar weken voor die ontploffing werd een huis op de hoek van de straat al beschoten.

De mannen die woensdag gearresteerd zijn komen uit Eindhoven en het Limburgse Panningen. Zij zitten nog vast voor verder onderzoek en verhoor. Ook hun huizen zijn doorzocht.

De politie laat verder weten dat ook de andere drie verdachten (17 tot 22) nog altijd vast zitten. Dat zijn een meisje uit Waalre en twee mannen uit Reusel en Eindhoven.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

De bewoner van een van de getroffen huizen deed eerder zijn verhaal

Het onderzoek na de aanslag aan de Antwerpenlaan: