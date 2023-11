Agent rijdt motorrijder dood met zeker 100 per uur: 200 uur werkstraf

Een 31-jarige motorrijder werd in december in zijn woonplaats Eindhoven doodgereden door een 26-jarige politieman. De agent raasde even vóór de botsing met zijn politiewagen met 129 kilometer per uur door de bebouwde kom. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij roekeloos gereden en daarom is hem dinsdag een taakstraf van 200 uur opgelegd.

Ook krijgt hij een rijontzegging van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is de agent schuldig aan zeer onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag.

De agent reageerde rukte uit nadat er een lokfiets was gestolen. "Hij ging veel te gretig en met onvoldoende oog voor de veiligheid van andere weggebruikers naar de melding. Hij maakte daarbij een volstrekt foute afweging tussen zijn politiewerk en de verkeersveiligheid", zo staat in de uitspraak.

Wel speelt het volgens de rechtbank mee dat 'het optreden van een politieagent risico's met zich meebrengt'. Daarom krijgt de agent niet dezelfde straf als een gewone verkeersdeelnemer. Bovendien had de verdachte vanuit zijn rol als politieagent volgens de rechter 'de beste bedoelingen'. "Hij is diep aangeslagen door het verkeersongeluk."

Gestolen lokfiets

De agent had net van de meldkamer had gehoord dat er in de stad een lokfiets was gestolen. Binnen de kortste keren ging de politiewagen richting de 129 kilometer per uur, zo bleek uit een aantal onderzoeken.

Toen de auto met blauw zwaailicht over de Dr. Cuyperslaan reed, kwam er vanuit de Woenselsestraat een motor van links. De motorrijder had voorrang moeten geven, maar hij kreeg daar de kans niet voor. De agent remde wel wat af, maar moet zeker 100 kilometer hebben gereden toen hij de motor schepte. Daarna raakte de politieauto ook nog een lantaarnpaal.

Ondertussen was de motorrijder op het wegdek terechtgekomen. De agent en zijn bijrijder hebben nog geprobeerd om zijn leven te redden, maar dat was tevergeefs. Hij liep ernstig hersenletsel op en was zwaargewond aan zijn been.

'Bruut geweld

Twee zussen en een broer van het slachtoffer reageerden boos op wat de agent hen heeft aangedaan. “We vormden als gezin één persoon, maar door bruut geweld is mijn broer, onze rechterarm, van ons afgesneden”, zei de jongste zus tijdens de zitting. “De pijn die dit veroorzaakt heeft, is niet voor te stellen en het is de vraag of die ooit over zal gaan.”

De agent zei zowel aan het begin als aan het eind van de zitting dat hij het ‘verschrikkelijk’ vindt wat er is gebeurd en dat hij ‘erg veel spijt’ heeft. De rechtbank noemde zijn verontschuldigingen oprecht, maar dat deed niets af aan de ernst van het dodelijke ongeluk.

Brandweer, politie en ambulances werden ingeschakeld na de melding van het ongeluk: