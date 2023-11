Fans maken docu over Bassie en Adriaan: 'Het acrobatenduo weet alles nog'

Bassie en Adriaan, meerdere generaties zijn met de iconische clown en acrobaat opgegroeid. De afleveringen worden nog altijd uitgezonden en nu is er een documentaire: 'Een schat aan herinneringen', gemaakt door twee fans uit Breda: Freek Haverman en Bas Bakker. “Bassie en Adriaan hebben de documentaire gezien en hun volledige goedkeuring eraan gegeven. Dat is natuurlijk geweldig.”

“Dat was in opdracht van een soort voorloper van Netflix. De aanleiding was toen het 35-jarige jubileum van het duo en Bas had al goed contact met ze.” Het kanaal, 5minuten.tv bestaat niet meer, maar ze hielden heel veel materiaal over van alle interviews die ze van de twee hadden.

Natuurlijk was hij fan. “Ja, ik speelde toen ik tien was Bassie. Ik trad in een Bassie-pak op bij kinderfeestjes.” Maar dat was niet de reden om de documentaire te maken. Samen met mediaproducent Bakker maakte hij tien jaar geleden korte uitzendingen over Bassie en Adriaan.

De broers Bas en Aad van Toor selecteerden zelf archiefmateriaal voor de film. De documentaire bevat onder meer uniek materiaal van 'The Crocksons', het acrobatenduo waarmee zij in de jaren vijftig en zestig over de hele wereld reisden met een stoelenact. “Dat weet bijna niemand”, aldus Haverman. “Ze zijn er zelfs mee in China geweest, maar zijn ermee opgehouden omdat het lichamelijk niet vol te houden was. Toen zijn ze met Bassie en Adriaan begonnen.”

Zaterdag was de première in Rotterdam, maar daar kon Freek zelf niet bij zijn. “Ik ben op reis en sta nu in Namibië, midden in de woestijn. Ik had dat een jaar geleden al gepland”, zegt hij. “Ja natuurlijk was ik er graag bij geweest. Ik had het graag zelf in de bioscoop gezien en de reacties van het publiek willen horen. Maar ik heb nu heel veel berichtjes en foto’s gekregen van de mensen die erbij waren en dat is ook mooi.”

Inmiddels zijn Bas en Adriaan van Toor op leeftijd, respectievelijk 88 en 81. “Adriaan is nog aardig op de been en was bij de première, maar voor Bas was het niet meer te doen.” Inmiddels is bekend geworden dat de film een week langer in de bioscopen zal draaien. “In ieder geval tot 5 december.”

Voor Haverman helaas te laat om de docu op het grote scherm te zien, want hij is dan nog niet terug van zijn reis.