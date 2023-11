112-nieuws: brand in huis Boxtel • automobilist stapelt fout op fout

10.45

Een 41-jarige Belg is gistermiddag aangehouden in het centrum van Breda. Hij had in een horecazaak tien glazen Duvel gedronken en een hamburger gegeten, maar kon niet betalen. Hij heeft dit al veel vaker gedaan, meldt de politie, en is ook meerdere keren hiervoor veroordeeld. De Belg is vastgezet.