112-nieuws: hond aangereden op A58 • storing op spoor opgelost

11.28

De zwaargewonde man die rond kwart voor vier 's nachts werd gewonden in de Lindenburghlaan in Steenbergen is een 30-jarige Roemeen. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De man had steekwonden. Agenten hoorden van de gewonde man toen ze naar een horecazaak aan de Pompstraat waren gegaan waar een vechtpartij had plaatsgevonden. Ze verleenden de Roemeen eerste hulp. Daarna is de man in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

