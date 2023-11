Ontsnapte tbs'er moet naar zwaar beveiligde kliniek: 'Voor iedereen beter'

De tbs'er die vorige maand ontsnapte bij de ggz op Vrederust in Halsteren en werd neergeschoten, moet naar een tbs-kliniek. Dat heeft de rechtbank in Middelburg maandag bepaald. Hij sprong in zijn auto en scheurde weg, achtervolgd door politieauto's en een helikopter. Het wapen dat hij bij zich had bleek een balletjespistool te zijn. Volgens de rechters is behandeling in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau noodzakelijk: voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen.

De ontsnapping van Lennard C. (27) veroorzaakte grote ophef. Kort daarvoor was er een andere tbs'er gepakt die een vrouw uit Halsteren zou hebben gedood, aan de rand van ggz-terrein Vrederust. Hoewel beide voorvallen niets met elkaar te maken hadden, veroorzaakten ze wel onrust in de buurt.

Ouders bedreigd

Lennard C. ging in de zomer van 2021 door het lint bij zijn ouders en broer in Goes. Die bedreigde hij met een omgebouwd alarmpistool. Lennard kreeg daarvoor tbs met voorwaarden, een lichtere vorm van de tbs-behandeling, soms ook wel 'tbs-light' genoemd.

Bij de GGZ-WNB in Halsteren kwam een plek vrij. Dat ging goed. "Veelbelovend" zelfs, vertelde zijn advocaat op de zitting twee weken geleden.

Vriendin

In mei 2022 kwam hij op ggz-afdeling De Mare. Hij sloot diverse behandelingen af, las de rechtbank in zijn dossier. Maar dat ging wel met de nodige problemen. "Wat opviel was dat hij op elke afdeling in Halsteren ruzie had met medepatiënten en personeel", zo staat te lezen in het vonnis van de rechtbank.

November vorig jaar verhuisde hij naar een meer open resocialisatie-afdeling, De Schelde, omdat het beter ging. Zelfstandig wonen kwam zelfs in beeld. Lennard deed vrijwilligerswerk buiten het terrein. En hij kreeg een relatie met een patiënte van Vrederust.

Problemen

"Toen zij weer vrij kwam, kampte ze met ernstige problemen en een zware drugsverslaving. Lennard voelde zich verantwoordelijk voor zijn vriendin en nam de zorg volledig op zich waarmee hij de zorg voor zichzelf vergat en negeerde", zo staat is te lezen in het rechtbankvonnis.

Maar hij beleefde een terugval. Hij raakte gespannen, werd verbaal steeds agressiever en hij kwam iemand tegen die hem vroeger had gepest. Hij trok zich terug en probeerde uit de buurt van zijn hulpverleners te blijven. "Hij was door ons op geen enkele manier meer aan te sturen", vertelde een medewerker van de reclassering in de rechtszaal.

Stroomdraad

Op 17 oktober dit jaar werd Lennard opgenomen op de hoogst beveiligde afdeling van de ggz op Vrederust, op De Mare, waar de Forensische High Intensive Care zit. Twee dagen later beukte hij een beveiligd raam in en klom hij over het hek met stroomdraad. Hij sprong in zijn auto en scheurde weg.

Politiewagens en een helikopter zetten de achtervolging in. Bij Hulten crashte de Zeeuw. Hij rende weg met iets wat op een vuurwapen leek. Een agent schoot hem neer. Later bleek dat hij een balletjespistool vasthield.

Dwang

Deskundigen en de officier van justitie waren eensgezind: dit gedrag verdient dwangverpleging. Lennard zelf zei dat hij die strengste vorm van behandeling niet ziet zitten. "Ik hoop af te maken waarmee ik was begonnen, omdat het best goed ging."

De rechtbank sloot zich maandag aan bij deskundigen en het OM. De rechters zien te veel risico's in zijn gedrag. Als het mis gaat in zijn leven raakt hij ontregeld, gekrenkt, boos en jaloers. hij kan zijn impulsen niet meer controleren en heeft het zelf nauwelijks in de gaten, vinden deskundigen. Het gevaar op herhaling is te hoog.

Daar komt nog eens bij dat hij behandelingen lang ontweek. Die worden nu veel intensiever, en vooral: verplicht, gedwongen eigenlijk.

