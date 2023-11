Slachtoffer van autobranden is volgens buurt bepaald geen lieverdje

De autobranden de afgelopen dagen in St. Willebrord komen voor de buurtbewoners niet helemaal als een verrassing. De eigenaar van de auto’s zou in het verleden veroordeeld zijn voor illegale handel in vuurwerk. Hij stond in de buurt niet bepaald bekend als een lieverdje.

In drie dagen tijd vonden er twee autobranden plaats op de Sportparkstraat in St. Willebrord. Zaterdagochtend stond er een auto in de brand, maandag werd een bestelbus aangestoken waarna het vuur oversloeg op het huis van de eigenaar en een naastgelegen reisbureau. De twee aangestoken auto’s waren van dezelfde eigenaar.

Een buurvrouw vertelt aan Omroep Brabant dat er de laatste tijd veel gebeurde rondom het huis. “Het voelde aan alsof het niet allemaal legaal was wat er gebeurde.”

Veroordeeld

Dat zou niet voor het eerst zijn, want de man is volgens meerdere buurtbewoners in het verleden veroordeeld voor illegale handel in vuurwerk. Hij stond in september vorig jaar voor de rechter omdat er in zijn huis ‘een waanzinnig grote hoeveelheid’ professioneel vuurwerk was gevonden. Hij moest 20 maanden de cel in. De vuurwerkhandelaar moest ook zijn illegale winst afstaan, 63.000 euro in totaal.

“Gelet op de hoeveelheid die de politie heeft onderschept is het aannemelijk dat de verdachte een van de grootste verkopers van illegaal vuurwerk in Nederland is”, aldus de officier van justitie.

En met oud en nieuw zou hij buurtbewoners hebben beschoten met vuurwerk. Aanleiding hiervan was dat een buurtbewoner zijn schuur met vuurwerk had natgespoten.

Toch hebben buren hem wel geholpen te vluchten via het balkon, toen het vuur oversloeg op zijn huis.

Sporenonderzoek

Op camerabeelden die rondgaan is te zien dat er bij beiden branden een man met een jerrycan langsloopt. Bij de eerste brand is er ook een jerrycan gevonden. Ook zijn er twee jongens op de fiets te zien, maar het is niet duidelijk welke rol zij hebben.

Een forensisch team gaat vandaag sporenonderzoek doen. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting.

