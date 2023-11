Bewakingscamera's bij geldautomaat en winkels weer weg in Maarheeze

Het extra cameratoezicht dat is opgetuigd tegen de overlast in het centrum van Maarheeze, verdwijnt weer. De politie zegt genoeg te hebben aan de camera's die in de winkels hangen. Extra toezicht op straat is hierdoor niet nodig tegen de overlast die dorpsbewoners en winkeliers ervaren.

Inwoners van Maarheeze klagen al langere tijd over overlast van asielzoekers die in het nabijgelegen AZC in Budel wonen. Eerder dit jaar kwam er extra bewaking op het station omdat veel mensen zonder kaartje met de trein zouden reizen. Maar ook de winkeliers in het centrum van Maarheeze klopten aan bij de gemeente omdat ze last hadden van winkeldieven. Na de aanhoudende klachten besloot de gemeente om drie zitbankjes in het centrum weg te halen en negen extra camera's op te hangen bij de zaken. Zo zouden asielzoekers minder overlast veroorzaken en het aantal winkeldiefstallen moeten verminderen.

"Het blijkt dat de politie de camerabeelden hiervoor niet nodig heeft."