Bankjes weg en cameratoezicht na overlast van asielzoekers

De gemeente Cranendonck wil een aantal bankjes in het centrum van Maarheeze verwijderen, omdat hier vaak asielzoekers op zitten die overlast veroorzaken. Dat schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden die in handen is van Omroep Brabant. Er komt ook cameratoezicht.

Overlast van asielzoekers die in het asielzoekerscentrum in Budel verblijven, is al langer een probleem. Zo is er sinds begin dit jaar extra bewaking op het station om zwartrijden tegen te gaan. Meerdere winkeliers in Maarheeze klagen over diefstal door bewoners van het azc.

Bankjes weg

Begin juli is de burgemeester van Cranendonck in gesprek gegaan met winkeliers. Uitkomst van het gesprek is dat er negen camera's geplaatst zullen worden om toezicht te houden. Het gaat om locaties bij de Jumbo, de geldautomaat en de Kruidvat.

Winkeliers vroegen ook of de bankjes bij de Jumbo en de geldautomaat verwijderd konden worden. De gemeente gaat daarmee akkoord. Op de bankjes zouden vaak asielzoekers zitten die overlast veroorzaken.

De maatregelen zouden komende maandag in moeten gaan. Omwonenden kunnen nog bezwaar maken als ze het er niet mee eens zijn. Het gaat in principe om tijdelijke maatregelen, zo staat in de brief.

