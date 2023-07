Steeds meer spoorlopers door extra beveiliging op station in Maarheeze

Er lopen steeds vaker mensen op of naast het spoor tussen Maarheeze en Weert. Dat bevestigt ProRail na vragen van Omroep Brabant. De meeste spoorlopers komen waarschijnlijk van het asielzoekerscentrum in Budel, al wil de spoorbeheerder dat niet bevestigen. Door extra bewaking op station Maarheeze is zwartrijden vanaf begin februari moeilijker geworden. De gemeente Weert meldt nu ook overlast van asielzoekers. Het toezichtteam dat al in Budel en Maarheeze actief is, controleert daarom nu ook in Weert.

De spoorbeheerder laat speciale teams surveilleren. Het bedrijf bekijkt nog of er nog meer maatregelen nodig zijn. De spoorverbinding tussen Maarheeze en Weert is aantrekkelijk om langs te lopen. Het is een rechte route van zo'n zes kilometer en dat is te voet goed te doen.

De spoorbeheerder ziet dit jaar een toename van het aantal spoorlopers en heeft in februari al camera's opgehangen. "Op of naast het spoor lopen is verboden, het is levensgevaarlijk. De trein heeft een aanzuigende werking, zelfs als je naast het spoor loopt."

Ook de gemeente Weert bevestigt dat er langs het spoor wordt gelopen. "In Afrika vinden ze dat helemaal niet raar", zegt een woordvoerder. Volgens de gemeente is er ook bij het station en de winkels in Weert overlast van asielzoekers uit Budel: "Er is gedoe, winkeldiefstallen en zwartrijden", zegt de woordvoerder.

Voldoende aanleiding volgens de gemeente om sinds drie weken ook extra toezichthouders in Weert in te zetten. Het gaat om hetzelfde team dat sinds enkele maanden ook in Budel en Maarheeze actief is. Het team is een initiatief van het Ministerie van Justitie en wordt ook ingezet in Ter Apel. Het team gaat op straat in gesprek met asielzoekers en wil ondernemers een veiliger gevoel te geven.

Zij ervaren de laatste tijd meer overlast van asielzoekers. Een medewerkster van schoenenzaak Bristol: “We zien vaak wie het zijn, maar wat kunnen wij er als vrouwen tegen doen? Wij hebben vooral last van diefstal. Afgelopen weekend hadden we drie of vier lege schoenendozen. Maar of deze schoenen zijn gestolen door asielzoekers, weten we niet zeker.” Het gaat volgens de ondernemers vaak om Frans of gebrekkig Engels sprekende mannen.