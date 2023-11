112-nieuws: auto op z'n kant • geen opzet in het spel bij brand supermarkt

15.00

Het slachtoffer dat gisteravond gewond raakte bij een steekpartij in een huis in Eindhoven is een 45-jarige man uit Best. De steekpartij gebeurde rond kwart voor tien in een huis aan de Bennekelstraat. Op dat moment was er ook een klein kindje in het huis aanwezig, zo laat de politie vanmiddag weten. Het kind raakte niet gewond. De 28-jarige bewoonster van het huis is als verdachte aangehouden.

Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Een ruzie tussen hen eindigde volgens de politie in de steekpartij waarbij de man gewond raakte aan zijn been en pols. Hij werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw zit nog vast. Voor het kindje is volgens de politie passende opvang geregeld.