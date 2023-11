Nicol hoeft boek niet eerst te laten lezen aan Peter Gillis, zegt rechter

Peter Gillis mag het boek dat zijn ex Nicol Kremers over haar leven aan het schrijven is, niet van te voren lezen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag geoordeeld.

Wel moet Kremers zich houden aan de geheimhoudingsafspraken die ze maakte met haar ex Peter Gillis, vindt de rechtbank. Ze moet een dwangsom betalen als ze dat niet doet.

Tijdens de behandeling van het kort geding erkende Kremers dat zij en Gillis niet in het openbaar zouden spreken over hun relatie of de beëindiging daarvan. Ze vond echter dat zij zich daar niet aan hoefde te houden, omdat de afspraken onder dwang zouden zijn gemaakt en omdat ze zei dat ze bang is voor de bekende vakantieparkenhouder. Volgens de rechter kon ze dat echter niet bewijzen en blijkt uit documenten dat het contact tussen hen goed was.

De eisen van Gillis om voor publicatie inzage te krijgen in het boek van Kremers en tot die tijd publicatie te verbieden, worden afgewezen. Volgens de rechter heeft Gillis niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er dingen in het boek staan die in strijd zijn met de geheimhoudingsafspraak en dat hij daardoor zoveel schade zou lijden dat het nodig is om het boek vooraf te controleren.

Eerder deze maand werd bekend dat Kremers de release van het boek voor onbepaalde tijd uitstelt. Het boek moet nu ‘ergens volgend jaar’ verschijnen.

Nicol Kremers is inmiddels al door een andere rechter veroordeeld tot het betalen van 104.000 euro aan Peter Gillis, omdat ze zich niet aan de geheimhouding heeft gehouden. In weer een andere zaak, een zogenaamde bodemprocedure, wordt uiteindelijk geoordeeld door een rechter over de totale claim van Gillis. En die bedraagt inmiddels al 1,7 miljoen euro. Het kort geding waarin nu uitspraak is gedaan, was een poging van Gillis om het boek voor publicatie te kunnen beoordelen. Maar dat heeft de rechter dus afgewezen.

