Asielopvang in hotel mag gewoon open, zegt gemeente vlák voor rechtszaak

De asielopvang in het Van der Valk hotel in Uden, gaat op 11 december open. De gemeente Maashorst heeft de laatste stappen gezet om dat mogelijk te maken. Dat maakte waarnemend burgemeester Rianne Donders donderdagochtend bekend. Ze doet dat op de dag dat omwonenden van het hotel naar de rechter stappen omdat ze niet eens zijn met de plannen. "Dit is echt schandalig", zegt advocaat Danny Snijders.

De gemeente heeft nu een gedoogbesluit genomen. Dat betekent dat het hotel volgens het bestemmingsplan geen opvang mag zijn, maar dat de gemeente dat wel toestaat. Dat doet ze omdat het tijd kost om de bestemming van het gebouw te veranderen van hotel naar opvang. Met dit gedoogbesluit kan de opvang in december al open terwijl de procedure nog loopt.

Het is de bedoeling dat er voor maximaal drie jaar 300 asielzoekers worden opgevangen in het hotel aan de rand van Uden. “Het wordt een tijdelijke verandering van de bestemming”, benadrukt de waarnemend burgemeester. “Veel Udenaren maken zich zorgen dat het een asielopvang blijft. Maar we hebben vastgelegd dat het niet langer dan drie jaar mag duren. Daarna wordt het weer een hotel.”

Rechtszaak

32 omwonenden van het Van der Valk hotel zijn naar de rechter gestapt omdat ze het niet eens zijn met de plannen. “Ze zijn niet tegen de opvang van asielzoekers”, benadrukt advocaat Danny Snijders. Volgens de omwonenden heeft de gemeente er bestuurlijke rommel van gemaakt. En ze zeggen dat er geen besluiten liggen waarop bezwaar kan worden gemaakt.

Nu liggen die besluiten er wel. "Dat de gemeente daar een paar uur voor de rechtszaak mee komt, is echt schandalig", zegt advocaat Danny Snijders. Hij staat de 32 omwonenden bij. Ze eisen daarom bij de rechter dat ze minimaal 6 weken de tijd krijgen om bezwaar te kunnen maken. En dat er tijdens die bezwaartijd geen asielzoekers worden opgevangen in het hotel.

Waarnemend burgemeester Rianne Donders maakt zich geen zorgen over de rechtszaak. "Ik heb er vertrouwen in dat we zorgvuldig zijn geweest. Het is aan de rechter vanmiddag om dat te beoordelen."

Voor direct omwonenden is er 6 december een inloopavond in het asielzoekerscentrum. Op 7 en 9 december mag iedereen een kijkje in het hotel nemen.