Bewoners willen wijk veilig maken maar krijgen geen vrijwilligersvergoeding

Buurtcoaches staan al maanden in de startblokken om de leefbaarheid in de wijk Kalsdonk in Roosendaal te verbeteren, maar door ambtelijk gesteggel over een vrijwilligersvergoeding dreigt het initiatief de nek te worden omgedraaid. “We worden opnieuw aan ons lot overgelaten door de gemeente, ik ben echt boos”, zegt initiatiefneemster Nurcan Akakça (64).

Van 2005 tot 2013 waren de buurtcoaches de oren en ogen in de wijk met speciale aandacht voor jongeren. Ook toen was Nurcan namens het bewonersplaform bij het initiatief betrokken. Volgens Nurcan waren de coaches succesvol in Kalsdonk.

Kort na een schietpartij in maart dit jaar was voor de gemeente Roosendaal de maat vol. Naast maatregelen zoals extra cameratoezicht en meer politietoezicht, besloot burgemeester Han van Midden om met vertegenwoordigers van het voormalige bewonersplatform naar een blijvende oplossing voor de problemen te zoeken. Een van de belangrijkste uitkomsten was het plan om het project met buurtcoaches nieuw leven in te blazen.

“We hadden vrijwilligers met een Turkse, Marokkaanse en Nederlandse achtergrond die bij de jongeren respect afdwongen. Ze wisten dat we hun ouders kenden en dat had een grote preventieve werking. Het was echt veel veiliger in de wijk. Ik durf zelfs te zeggen dat het ons is gelukt om een aantal jongens uit de criminaliteit te houden. Iets waar nu grote behoefte aan is.”

Volgens Nurcan reageerde de burgemeester enthousiast toen zij voorstelde om de buurtcoaches opnieuw in te voeren. "We zijn meteen aan de slag gegaan en we hebben in korte tijd opnieuw vijftien vrijwilligers gevonden die buurtcoach willen worden. Inmiddels zijn we negen maanden verder en we zijn nog steeds niet begonnen, mensen haken nu weer af."

Voorkeursbehandeling

In een recente mailwisseling aan de initiatiefnemers, waar Omroep Brabant inzage heeft gehad, laat een betrokken ambtenaar weten dat de gemeente er weliswaar nog steeds ‘vol voor gaat’ maar dat de gevraagde vrijwilligersvergoeding mogelijk een probleem is. De gemeente wil dat het project niet bevoordeeld wordt tegenover andere initiatieven in de stad. De ambtenaar excuseert zich voor de gang van zaken.

Nurcan begrijpt er niets van: “We worden door de gemeente aan het lijntje gehouden." Ze krijgt bijval van Hans Fronczek die zich als Kalsdonker ook nauw betrokken voelt bij de wijk: “Het gaat om het gebaar. Een vergoeding geeft vrijwilligers die bereid zijn om bij nacht en ontij zichtbaar aanwezig te zijn erkenning en eigenwaarde."

Volgens Fronczek zorgt de vergoeding ervoor dat het voor de vrijwilligers ook niet meer vrijblijvend is. "Bovendien moet je als gemeente bereid zijn om te investeren in de wijk. Het gaat om maximaal 1500 euro per vrijwilliger per jaar.”