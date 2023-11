'Stap over je angst heen', zegt de wijkagent tegen de bewoners van Kalsdonk

Een junk van wie z’n pinpas is gestolen. Een buurtbewoner met een tip over zwerfafval. Of zomaar een praatje met een oudere dame over het weer. Het werk van wijkagent Jos-Pieter de Lange (45) in Kalsdonk is nooit saai. Dat hij een half jaar geleden uitgerekend in een van de meest roemruchte buurten van Roosendaal terecht is gekomen, ziet hij als een uitdaging. “Natuurlijk begrijp ik dat mensen zich hier onveilig voelen. Maar ze zouden eens wat vaker over die angst heen moeten stappen.”

Voor de gelegenheid heeft de wijkagent zijn snelle e-bike thuisgelaten. Op een regenachtige doordeweekse dag doet hij zijn ronde te voet. “Zodra ze mij zien, klampen ze me aan. Wat ik merk, is dat ze de stap om te bellen of mailen met de politie vaak te groot vinden en er daarom maar van af zien. Ik kan ook lang niet alle vragen beantwoorden. Ik kan ze wel doorverwijzen, dat zie ik als mijn belangrijkste taak.”

In maart werden er tijdelijk camera’s geplaatst in de wijk. Aanleiding was een schietpartij waarbij op klaarlichte dag een man werd neergeschoten. Volgens Jos-Pieter is het sindsdien relatief rustig. Hij snapt dat het beeld vertekend is nu er afgelopen zondag nog brandbommen een huis binnen zijn gegooid. “Dit is toch echt uitzonderlijk. Het is voor mij als relatieve buitenstaander misschien makkelijk te zeggen, maar voor mijn gevoel is het veilig. De camera’s lijken effect te hebben gehad.”

De wijkagent ontgaat weinig terwijl hij langs de oude rijtjeshuizen loopt. De woningen werden kort na de oorlog gebouwd in opdracht van Philips, tot acht jaar geleden de belangrijkste werkgever in de wijk. "Zwerfafval is ook een grote ergernis in de buurt", verzucht hij.

Even verderop komt hij bewoonster Ayla Akakça tegen, die net de Turkse winkel wil binnengaan. “Ik ben hier geboren en getogen, maar ik ga als het donker is niet meer naar buiten. Rond de parkeerplaats bij de Aldi worden er nog steeds volop drugs gedeald. Er wordt ook asociaal hard gereden. De politie zou zich vaker moeten laten zien in de wijk.”