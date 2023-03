Schietpartij op klaarlichte dag in Roosendaal: twee camera's geplaatst

De politie heeft donderdag een paal met daaraan twee camera's geplaatst in de Roosendaalse wijk Kalsdonk, waar vorige week op klaarlichte dag werd geschoten. De camera's blijven een maand staan. Handhavers van de gemeente en de politie gaan vaker in de wijk surveillieren en de wijkagent gaat spreekuren houden.

De gemeente en politie nemen deze maatregelen na de schietpartij van vorige week vrijdag in de Philipslaan. Een 19-jarige man werd iets voor halfvijf meerdere keren in zijn zij geraakt, maar raakte niet levensbedreigend gewond. De schutter ontkwam.

Wildwesttaferelen

Bij een ruzie, die ontaardde in wildwesttaferelen, waren meerdere mensen betrokken. Een buurtbewoonster die het allemaal zag gebeuren: "Mannen renden rond en er werd geschoten. Ook werden er knuppels en bakstenen gebruikt. Het was echt heftig."

De schutter ging er volgens de politie vandoor in een zwarte auto. De beschadigde auto van het slachtoffer bleef achter op de weg.

De politie weet wie de voortvluchtige schutter is. Het gaat om een 32-jarige man uit Breda, die oorspronkelijk uit Roosendaal komt. Het is onduidelijk waar hij nu is. Daarom hoopt de politie op tips. Er is een foto van de verdachte verspreid.

Kritiek

Vanuit de wijk was na de geweldsexplosie kritiek te horen op de gemeente. “De gemeente heeft ons in de steek gelaten. Dat doet pijn, ik kan er wel om huilen", zei Sjef Boshouwers (75). Hij was jarenlang voorzitter van het bewonersplatform in de Roosendaalse wijk Kalsdonk. Met lede ogen ziet hij aan hoe ‘zijn wijk’ steeds verder afglijdt.

Dinsdagavond hield de gemeente daarom een bijeenkomst. Daar konden mensen hun verhaal kwijt en in gesprek gaan met agenten. Burgemeester Han van Midden zei dat hij de overlast en criminaliteit in de wijk Kalsdonk helemaal zat is: “De maat is vol.” Al heeft hij niet direct een oplossing: "Meer blauw op straat wordt lastig."