Schietpartij Kalsdonk: 'Wijk in steek gelaten door gemeente, om te huilen'

“De gemeente heeft ons in de steek gelaten. Dat doet pijn, ik kan er wel om huilen.” Sjef Boshouwers (75) was jarenlang voorzitter van het bewonersplatform in de Roosendaalse wijk Kalsdonk. Met lede ogen ziet hij aan hoe ‘zijn wijk’ steeds verder afglijdt. Met als laatste dieptepunt de schietpartij op klaarlichte dag in de Philipslaan.

Sjef was vijftig jaar melkboer in de wijk. Hij kent veel buurtbewoners persoonlijk. “Weet je”, begint hij aarzelend zijn verhaal aan de eettafel: “Turks, Nederlands, Marokkaans of wat dan ook. Het maakt mij niet uit. We zijn allemaal mensen die normaal willen leven en meer hoeft dat ook niet te zijn." Als bevlogen voorzitter van het bewonersplatform maakte Sjef zich sterk om de leefbaarheid in Kalsdonk te verbeteren. Voor dat doel werd destijds een miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld vanuit het Rijk.

"Er gebeurde helemaal niks terwijl het papierwerk zich maar bleef opstapelen."

“We hebben er ziel en zaligheid in gelegd. We vergaderden steeds met een ambtenaar erbij. Er gebeurde helemaal niks terwijl het papierwerk zich maar bleef opstapelen. Uiteindelijk zijn er een paar exemplaren van een wijkblad van betaald, daar is het bij gebleven. Dit geeft mij heel veel frustratie”, aldus Sjef. Net zoals andere wijkbewoners is hij ‘enorm geschrokken’ van het wildwesttafereel dat zich vrijdag afspeelde op de Philipslaan. Tegelijkertijd verbaast het hem niks. “De drugshandel speelt hier al jaren. Ze scheuren hier met dikke auto’s door de wijk. Het is toch belachelijk dat mensen niet meer de straat op durven. Iedereen heeft toch recht van leven?”

"Er moet gewoon elke dag een wijkagent zijn en ook cameratoezicht."

“Ze hebben het allemaal laten gebeuren en over hun schoenen laten lopen. Politie zie je hier nooit. De wijkagent houdt een keer per maand spreekuur. Dat slaat natuurlijk nergens op. Er moet gewoon elke dag een wijkagent zijn en ook cameratoezicht.” Sjef vervolgt: “Toen de coffeeshops in Roosendaal gingen sluiten, werden wij als voorzitters van de wijkplatforms bij elkaar geroepen. Toen heb ik al gewaarschuwd voor het risico van meer overlast in de wijken. Ik werd niet serieus genomen want ik was maar een melkboertje. En kijk nou eens rond in de wijk.” Volgens Sjef moeten mensen in de wijk weer de kans krijgen om zich met elkaar te verbinden. Naar zijn mening kan dat alleen wanneer bewoners zich veilig voelen en ze in een omgeving wonen zonder kapotte trottoirs en verwaarloosd openbaar groen.

"Gewoon elkaar groeten en oog voor elkaar hebben. Zo haal je mensen uit de anonimiteit."