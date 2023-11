Gezin zegt dat aanslag vergissing was: ‘Dader had geen idee waar hij was'

Amper een dag nadat een brandbom voor een enorme ravage zorgde in een huis in de Telefoonstraat in Roosendaal, zit de schrik er bij de bewoners goed in. “Ik sta nog te trillen op mijn benen. We zijn in shock”, zegt Sezer (29) tegen Omroep Brabant. Hij zat rond kwart over acht samen met zijn 29-jarige vrouw op de bank televisie te kijken. Hun zoontje van 2,5 lag al boven op bed te slapen.

De vernielde ruit is dichtgetimmerd met een houten plaat. Tussen de glasscherven, kapotte gordijnen en verbrande bank vertelt hij zijn verhaal over zijn zondagavond in de wijk Kalsdonk.

"Er was een enorme explosie."

Sezer is nog steeds duidelijk onder de indruk: “Op een gegeven moment kwam er een baksteen door de ruit vliegen, met een enorme knal. Twee tellen later kwam de eerste bom binnenvallen. Een enorme explosie volgde met gigantisch veel rook.” Het echtpaar sprong van de bank af. Ze wisten even niet wat ze moesten doen. Sezer besloot naar de voordeur te rennen. Daar zag hij dat een man in zwarte kleding en onherkenbaar door capuchon nog een bom ging gooien. “Er komt nog een bom aan. Kom snel hier!” Sezer riep zijn vrouw om zich uit de voeten te maken. Inmiddels was de hele benedenverdieping gevuld met rook. “We zagen echt helemaal niets meer.” Terwijl de vrouw van Sezer zich over hun zoontje ontfermde, ging hij achter de dader aan.

"De dader wist niet waar hij was."

“Ik ben de deur uit gerend en achter die mafkees aangegaan, maar ik kreeg hem niet meer te pakken.” Volgens Sezer was de dader niet alleen. “Op beelden die we van buurtbewoners hebben gekregen zien we ook dat de dader duidelijk aan het overleggen is met zijn compagnon.” Sezer en zijn gezin weten zeker dat het om een vergisaanslag gaat. “De dader keek eerst naar het huis van de buren. Hij wist echt niet waar hij was. Hij was op zoek naar een bepaalde woningen en pakte dat van ons. We hebben gewoon pech.” De bewoners hebben geen flauw idee wie er achter de aanslag zit. “We zijn normale burgers. We gaan naar ons werk en weer van ons werk naar huis. Ik heb familie en een kind. Vijanden heb ik niet. Ik zou het echt niet weten.”

Sezer en zijn vrouw prijzen zich gelukkig dat hun zoontje op bed lag. "De brandbommen vielen binnen op de plek waar ons zoontje altijd speelt. Gelukkig was hij daar nu niet." De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook Sezer hoopt dat de daders snel gepakt zullen worden. "Ik wil ze recht in de ogen kunnen aankijken zodat ze voelen wat ze hebben aangericht."