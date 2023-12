In dit hotel komen 250 asielzoekers: maar personeel weet van niks

Het Mövenpick Hotel in Den Bosch moet op 1 januari volgend jaar leeg zijn voor de komst van 250 asielzoekers. Maar de hotelmanager en zijn personeel weten niet waar ze dan aan toe zijn. “Een groot deel werkt al meer dan twintig jaar in dit hotel. Niemand weet of ze nog een baan hebben als dit een asielzoekerscentrum wordt”, zegt hotelmanager Wim van der Steen. “We willen duidelijkheid.”

Vanaf 1 januari huurt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het gebouw waar nu de hotelketen Mövenpick in zit van de pandeigenaar. De toekomst van het hotelpersoneel is door de komst van het asielzoekerscentrum onzeker. Niemand weet of de vijftig medewerkers op straat worden gezet of dat ze op een andere locatie van Mövenpick aan de slag kunnen. “Ze verwachten van mij een antwoord op die vraag. Maar ik kan geen antwoord geven, want ik weet het ook niet”, zegt hotelmanager Wim van der Steen. Dat komt volgens hem omdat er tussen de organisatie Mövenpick en de pandeigenaar nog geen overeenkomst is getekend.

"Flikker op man, je maakt een grapje."

Van der Steen, die al ruim twintig jaar manager in het Bossche Mövenpick, wordt niet betrokken bij de plannen of vorderingen. “Ik kreeg opmerkingen als ‘je bent wel heel goed voor deze wereld als je asielzoekers gaat opvangen’. Maar ik wist niks van de plannen. En nog steeds niet.” Pas 48 uur voordat de azc-locaties in Den Bosch bekend werden gemaakt, hoorde de manager dat ‘zijn’ hotelgasten plaats moesten maken voor 250 vluchtelingen. “We zouden op die locatie een nieuw hotel bouwen. En ineens hoorde ik van de pandeigenaar dat het huidige hotel een asielzoekerscentrum gaat worden. Ik dacht: Flikker op man, je maakt een grapje.”

“We gaan niet in gesprek met de huidige huurder.”