Zo komt het dat verwarmingsinstallaties het begeven zodra het vriest

"Welkom bij onze storingsdienst. Door de kou is de wachttijd langer dan u van ons gewend bent." Veel mensen die een kapotte verwarming hebben en een monteur bellen, krijgen donderdag dit riedeltje te horen. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Zodra de temperatuur onder het vriespunt komt, kunnen de verwarmingsinstallateurs de probleemmeldingen amper bijbenen. Volgend jaar zal het niet anders zijn.

"Er zijn drie momenten waarop we pieken in het aantal meldingen", vertelt Mirjam Visser van installatiebedrijf Feenstra. Dit verwarmingsbedrijf heeft filialen in heel Nederland waaronder eentje in Eindhoven. "Zodra de temperatuur zakt onder de vijftien graden, krijgen we de eerste lading meldingen. Zodra het vriest komt de tweede golf. De derde piek komt wanneer het echt hard vriest."

Zwakke plekken

De verklaring is logisch. Zodra de installatie harder moet werken, komen zwakke plekken aan het licht en die zorgen voor problemen. Wie geen onderhoudscontract heeft bij een installateur mag in de meeste gevallen achteraan aansluiten in de rij voor hulp.

De installatiebedrijven volgen de weersvoorspellingen op de voet om voorbereid te zijn op de tsunami aan storingsmeldingen. "We verzetten gewone controle-afspraken zodra de temperatuur zakt", zegt Feenstra woordvoerder Visser. "Het landelijk tekort aan technisch personeel zorgt er helaas voor dat vrijwel elk bedrijf handen tekort komt, wanneer het weer zover is."

EHBO voor storingsmeldingen

Verschillende bedrijven proberen de klant en zichzelf te helpen door een soort 'EHBO' voor storingsmeldingen aan te bieden op internet. Wie een storing heeft, kan zijn merk cv-ketel en storingsnummer online invoeren. Deze tool geeft dan aan wat de storing betekent en hoe die zelf verholpen kan worden.

Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers met acht vestigingen in Brabant zien ze inderdaad dat veel storingen eenvoudig zelf op te lossen zijn. "Het komt vaak door de druk, waardoor de ketel niet meer werkt. De klant kan hem bijvullen en het probleem is opgelost", zegt woordvoerder Antoinette Boleij.

Kookpunt

Als er toch een monteur moet komen, hoopt iedereen dat de volgende ervaring van deze donderdag andere bellers bespaard blijft. Na een uitgebreid keuzemenu en het aanhoren hoeveel wachtenden er nog voor u zijn, de mededeling: 'de verbinding wordt nu verbroken'.

