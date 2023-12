Boze vuurwerkhandelaren door afsteekverbod: ‘150.000 euro door het putje'

In Eindhoven en Tilburg geldt dit jaar een afsteekverbod voor vuurwerk. In beide steden mag je met oud en nieuw niet zelf vuurwerk afsteken. Maar dat zorgt wel voor rare situaties en boze handelaren: “Ik heb 150.000 euro schade. Dat geld is letterlijk door het putje gegaan”, zegt vuurwerkverkoper Maurice van Hommel.

Als je van het Willem II-stadion in Tilburg naar Goirle rijdt, ga je bij het viaduct onder de A58 door. Het is een doorgaande weg, met huizen aan beide kanten van het viaduct. Maar met oud en nieuw zal het een wereld van verschil zijn, want aan de ene kant mag je vuurwerk afsteken, in de andere niet. Begin dit jaar besliste de gemeenteraad van Tilburg dat er in die stad een afsteekverbod is. Maurice van Hommel vindt het ‘absurd’, dat gemeentes dit zelf kunnen bepalen. Hij verkoopt al zestien jaar vuurwerk in de Bisschop Zwijssenstraat. Maar nu niet meer: “Als er een verbod is, heeft het niet zo veel zin meer om nog open te gaan, hè?”

"Een heel grote groep koopt zijn vuurwerk illegaal in België.”

Maar verkopen mag wel. En dus doet Vuurwerk.nl, de winkel aan de Korvelseweg, dat ook. De eigenaar wil niet met zijn naam in het artikel. Hij heeft het gevoel dat hij de schuld krijgt van alle overlast: “Op 28 december zijn er een paar duizend meldingen van vuurwerkoverlast, terwijl ik pas op de 29e mag gaan verkopen. Dus die overlast wordt niet door ons veroorzaakt. Maar die getallen worden wel gebruikt om zo snel mogelijk een afsteekverbod in te stellen. Da's niet eerlijk.” Vuurwerk.nl heeft net zoveel ingekocht als altijd. “We zullen wel zien”, zegt de eigenaar berustend. Het aantal vuurwerkwinkels is volgens hem in Tilburg gedaald van zestien naar vier. Van Hommel heeft weinig hoop voor de overblijvers: “Ik denk niet dat de gewone man hier gaat kopen. Een heel grote groep koopt zijn vuurwerk illegaal in België.” Al meteen toen in Tilburg de beslissing van het afsteekverbod was genomen, zei burgemeester Weterings dat het 'ingewikkeld' zou worden. “We kunnen alleen een boete geven als we iemand op heterdaad betrappen. Dus niet als we het om de hoek horen knallen en ook niet als we de vuurpijlen uit de rugzak zien steken", legt een woordvoerder uit.

"Tot het eind van de rit zal ik vuurwerk blijven verkopen.”