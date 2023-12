Wanhoop bij Coen en Aukje die weg moeten van recreatiepark: 'Veel zorgen'

Aukje en Coen Bourquin dachten de rest van hun leven in recreatiepark Dierenbos te kunnen blijven wonen. Voor zijn, vrouw die twee keer een hersenbloeding heeft gehad, heeft Coen het hele huis aangepast. Nu de permanente bewoners te horen hebben gekregen dat ze binnen vier jaar het park moeten verlaten, is bij Coen de paniek groot. “We hebben dit niet gedaan voor vier jaar, maar voor de rest van ons leven.”

Zijn vrouw Aukje (78) is net terug van een revalidatie van negen maanden nadat ze voor de tweede keer een hersenbloeding heeft gekregen. Coen en Aukje zijn 35 jaar bij elkaar. Sinds de eerste hersenbloeding, zo’n vijftien jaar geleden, zorgt Coen voor zijn Aukje. Ondanks alles zijn ze tevreden in het Dierenbos. “We hebben het goed met zijn tweetjes.”

Door de brief van Libema is zijn vrouw compleet van slag, zegt Coen. “Ik maak me nu vooral zorgen om haar gezondheid. Ze maakt zich zorgen en heeft er de hele nacht niet van geslapen.” Volgens Coen zijn ze te oud om nog een keer te verhuizen. “Ze zeggen weleens dat je oude bomen niet moet verplaatsen. Dat moet je met ons ook niet meer doen”, vindt hij. Weggaan of verhuizen is ook geen optie. “We blijven hier net zo lang zitten totdat we er echt uit moeten.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Bewoners vakantiepark Dierenbos moeten weg: 'Sommigen overleven dit niet'