Tot 8 uur geen treinen tussen Boxtel en Tilburg: 'Daarna nog dagen hinder'

Vanwege een botsing tussen een trein en een paardentrailer op een spoorwegovergang bij Boxtel rijden er vrijdag tot zeker acht uur 's ochtends geen treinen op het traject Boxtel-Tilburg. Spoorwegbeheerder ProRail zegt dat de schade aan het spoor zo groot is dat er ook daarna nog dagen hinder zal zijn. Het is onduidelijk wanneer de treinen weer volgens de normale dienstregeling op het traject kunnen rijden.

Er zijn honderden dwarsliggers op het spoor bij de Boxtelse wijk Tongeren beschadigd, meldt ProRail aan Omroep Brabant. “Die zullen allemaal gerepareerd moeten worden. Daar gaan we vannacht mee aan de slag, maar wij hebben er langer voor nodig om alles te repareren", meldt een woordvoerder.



Vrijdagochtend hoopt ProRail meer duidelijkheid te hebben over wanneer we de normale dienstregeling kan worden hervat. "Op korte termijn zal het treinverkeer in elk geval veel hinder ervaren op het traject. Er gaan waarschijnlijk dagen overheen voordat de treinen op het traject weer normaal kunnen rijden."

Botsing

Op de spoorwegovergang is een losgeschoten paardentrailer donderdagavond door een trein geraakt. De bestuurder van de auto is daarbij zwaargewond geraakt. Een van de twee paarden in de trailer is overleden.

