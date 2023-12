Jonge meisjes uitgebuit als prostituee: cel voor pooiers en klanten

De 24-jarige A.Ö. uit Breda moet vier jaar de cel in, omdat hij drie jonge meisjes (13, 14 en 15) aan het werk heeft gezet als sekswerker. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. Samen met zijn toen 15-jarige neefje, diens vriendin en nog een 16-jarige vriend had Ö. in 2020 het plan bedacht om met prostitutie geld te verdienen.

De drie minderjarige daders werden volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen.

Hoofdverdachte A.Ö. ontkende tijdens de zitting in oktober dat hij wist dat de meisjes minderjarig waren en hij zei ook dat hij ze niet had gedwongen. Na drie jaar ontkennen, besloot hij voor de rechtbank toch maar te vertellen dat hij hen de prostitutie in had gelokt met mooie praatjes. En de meiden, die soms verliefd op hem waren, trapten erin. En hij had veel spijt, betuigde hij de hele zitting.

Ö was de regelaar, zijn neefje van toen 15 en een vriend van toen 16 regelden drie meisjes. De vriendin (toen 15) van zijn neefje had als taak de meiden op hun gemak te stellen.

Kinky.nl

Een advertentie op de website Kinky.nl was zo gemaakt. En meteen meldden klanten zich. Ö. had ondertussen het appartement van zijn zus in Breda geregeld. Daar werden de klanten ontvangen door Ö., soms in gezelschap van de andere ‘ondernemers’. Vervolgens werd er betaald en ging de klant met een van de jonge meiden naar de slaapkamer.

De twee neven speelden de grootste rol speelden bij het seksueel uitbuiten van de meisjes. De rechtbank vindt het zeer kwalijk dat ze door hun egoïstische handelen de levens van de meisjes ernstig hebben beschadigd. Ze hebben nog steeds last van wat hen bijna drieënhalf jaar geleden is overkomen.

Eén meisje zat in een instelling, een ander heeft een geschiedenis met huiselijk geweld. “En jij deed daar nog een schepje bovenop”, zo hield de rechter de hoofdverdachte voor tijdens de zitting.

De onderneming van Ö. en zijn jonge kompanen was uiteindelijk maar elf dagen in bedrijf. Een van de meiden was gevlucht uit een instelling en werd gezocht.

Ook vier klanten moesten voor de rechter verschijnen voor seks met het meisje van 13. Een van hen werd vrijgesproken, omdat er geen bewijs was dat hij daadwerkelijk seks had gehad. De andere verdachten kregen de volgende straffen opgelegd:

destijds 21-jarige verdachte (oudste neef): 4 jaar gevangenisstraf.

destijds 15-jarige verdachte (jongste neef): jeugddetentie van 94 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk, taakstraf van 200 uur.

destijds 15-jarige verdachte (toenmalige vriendin van de jongste neef): jeugddetentie van 34 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk, taakstraf 90 uur.

destijds 16-jarige verdachte (vriend van de jongste neef): jeugddetentie van 17 dagen, waarvan 14 voorwaardelijk, taakstraf 60 uur.

klant 1: 150 dagen gevangenisstraf, waarvan 149 voorwaardelijk, taakstraf 240 uur.

klant 2: 150 dagen gevangenisstraf, waarvan 149 voorwaardelijk, taakstraf 240 uur.

klant 3: 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 179 voorwaardelijk, taakstraf 240 uur.

DIT ZAL JE OOK INTERESSEREN:

A.Ö. haalde de meiden op en bracht ze naar een flat in Breda, Via Kinky.nl kwamen er meteen klanten. Maar het 'bedrijf' werd al na elf dagen opgedoekt door een inval van de politie.

Klanten wisten niet dat de meisjes zo jong waren. Huilend zaten ze in de rechtszaal, bang voor een forse straf.