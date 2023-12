Wil je het noorderlicht zien? Grijp dan vanavond en vannacht je kans

Er is vandaag een grote kans dat we in Brabant het noorderlicht kunnen zien. Dat zegt amateur-astronoom Victor van Wulfen uit Heeswijk Dinther. Het noorderlicht is een lichtspektakel dat vooral zichtbaar is in noordelijke landen, maar door de hoge zonneactiviteit is er een serieuze kans dat we het zelfs in onze provincie kunnen zien.

De afgelopen tijd was het noorderlicht al vaker te zien in Brabant. Afhankelijk van de kracht van de energie die stormen op de zon afgeven zie groene, paarse en rode kleuren. Die stormen, zie het als vulkaanuitbarstingen, op de zon komen in een omloop van elf jaar voor. We zitten nu op het einde van deze cyclus en dan zijn de uitbarstingen het heftigst. Seinen op groen

"Het kan zomaar gebeuren dat we in de namiddag als de zon ondergaat al het noorderlicht kunnen zien", zegt Victor opgetogen. Bewolking kan het schouwspel nog verpesten, maar de vooruitzichten zijn gunstig. "Vooral in het westen van de provincie zijn er veel opklaringen en ook in het oosten verdwijnt de bewolking af en toe." Volgens hem betekent dit niet dat we nu dagelijks het noorderlicht kunnen zien. "Er moeten verschillende seinen op groen staan, maar dat lijkt vrijdagmiddag -en avond zo te zijn." Winstwaarschuwing

Victor houdt zelf op zijn site Clear Skies alle weerfenomenen bij. Daarnaast heeft hij veel vertrouwen in een Belgische webpagina die zich alleen maar bezighoudt met het poollicht. Victor geeft een kleine winstwaarschuwing. "Bij het noorderlicht kunnen zomaar kleine omstandigheden veranderen, waardoor het feest niet doorgaat. Daarom kun je het nooit met zekerheid voorspellen. Op die Belgische site krijg je continu de actuele informatie, waardoor kunt zien hoe de kansen zijn."