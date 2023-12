Na lange periode is niet een Brabander, maar een Groninger SP-leider

Na jaren van discussie en een partij die onvoorwaardelijk achter haar leek te staan, maakte Lilian Marijnissen afgelopen weekend een einde aan haar partijleiderschap. Een paar dagen later werd, vlak voor het Kamerdebat over de formatie, Groninger Jimmy Dijk als nieuwe fractievoorzitter en leider aangewezen. En zo is er voor het eerst in lange tijd niet meer een Brabander de leider van de socialisten.

Dertig jaar lang was Jan Marijnissen uit Oss het gezicht van de partij. Onder zijn leiding boekte de SP in 2006, in de nasleep van de tijd van Fortuyn, het beste resultaat in haar geschiedenis: 25 zetels kleurden tomatenrood.

Deze volksvertegenwoordigers waren eerder leider van de SP:

1988 tot 2008: Jan Marijnissen uit Oss

2008 tot 2010: Agnes Kant uit Hessisch Oldendorf (Duitsland)

2010 tot 2017: Emiel Roemer uit Boxmeer

2017 tot 2023: Lilian Marijnissen uit Oss

Sinds het aftreden van Jan Marijnissen heeft de SP iedere Tweede Kamerverkiezing verloren. En ook in de provincies, gemeenteraden en in Europa verkeert de partij al lang in een staat van verval.

Nu is het dus de beurt aan Jimmy Dijk. De 38-jarige Groninger is pas afgelopen sinds april Kamerlid en was daarvoor fractievoorzitter voor de partij in de gemeenteraad van Groningen. Daar was hij sinds 2010 al raadslid. Eerder werkte hij tien jaar in een kartonfabriek.

Vuurspuwer

Dijk staat bekend als strijdbaar. In de Groningse raad werd hij eens een 'vuurspuwer' genoemd en op de site van de SP wordt zijn debatstijl omschreven als 'aanvallend'. In de gemeenteraad maakte hij zich onder meer hard voor de rechten van huurders en mensen die in armoede leven.

Daarin lijkt hij aardig in de lijn van zijn voorganger te passen. Ook Lilian Marijnissen trok met regelmaat fel van leer. Het lijkt er ook niet op dat met een nieuw gezicht er ook een nieuw verhaal komt bij de SP: in de eerste nieuwsbrief schrijft Dijk dat 'we de echte tegenstellingen moeten kraken' en dat hij de SP groot wil maken.

Dat nu na een lange lijn van Brabanders een Groninger de SP de kar gaat trekken, is zo gek nog niet. Want waar Oss lange tijd gold als SP-bolwerk, stond Groningen nog langer bekend als een linkse provincie. Oost-Groningen wordt traditioneel gezien als communistische kern van Nederland.

Of Dijk deze gebieden ooit weer weet te paaien voor het socialistische verhaal, zal moeten blijken. Bij de afgelopen verkiezingen werd in allebei de streken overtuigend gekozen voor BBB en PVV.

