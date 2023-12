Ralf Mackenbach verhuist naar Zwitserland om kernfusie te onderzoeken

Er zijn nog steeds veel mensen die spontaan zijn liedje gaan neuriën als ze de naam Ralf Mackenbach horen: 'Bedabediedoe', het aanstekelijke refrein van 'Click Clack' waarmee hij in 2009 het Junior Song Festival won. Ralf zelf zingt intussen een heel ander liedje. Hij is deze week cum laude gepromoveerd als kernfysicus aan de TU in Eindhoven en mag zich voortaan Dr. Mackenbach noemen. Zondag vertelt hij erover in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het voormalige tieneridool zegt niet dat hij nooit meer het podium zal beklimmen, maar voorlopig houdt hij zich bezig met kernfusie. Wetenschappers over de hele wereld proberen te ontdekken of de processen die zich in de zon afspelen op aarde nagebootst kunnen worden om energie op te wekken. Zover is het nog lang niet, want zo'n proces is moeilijk te beheersen. Er zijn temperaturen van rond de 150 miljoen graden nodig om kernen te laten samensmelten.

En toch willen mensen nog steeds liever het verhaal horen van het Junior Song Festival. Het liedje 'Click Clack' gaat over zijn hobby tapdansen, dus ja, elke keer weer die vraag of hij nog tapdanst. Het antwoord is dat hij de schoenen even heeft opgeborgen. Zeg nooit nooit, maar nu is het toch natuurkunde dat de klok slaat.

Na zijn middelbare school heeft hij wel overwogen om naar de dansacademie of de toneelacademie te gaan, maar het werd toch natuurkunde aan de TU in Eindhoven. "Gewoon omdat ik dat het leukste vond." En daarom praat hij nu ook liever over kernfusie. Met zijn 'gewokkelde donut' in de hand legt hij uit hoe hij zich verdiept in de onstuimige wervelingen bij de samensmelting van atoomkernen.

Zijn wetenschappelijke onderzoek naar kernfusie is ook nog niet klaar. Hij verhuist naar Zwitserland voor verder onderzoek en hoopt op die manier een steentje bij te dragen aan het oplossen van het energievraagstuk. Hoewel hij zichzelf een optimist noemt, denkt hij toch dat het misschien nog wel honderd jaar duurt voordat er energie uit kernfusie uit ons stopcontact komt.

Verder in KRAAK:

Bestuursvoorzitter Jos van Kessel van het Koning Willem I College kreeg woensdag minister Dijkgraaf op bezoek. Die maakt zich grote zorgen over het aantal mbo-studenten dat zonder diploma het onderwijs verlaat.

En Dennis Kaal uit Eindhoven, alias Teekay, zat in de cel vanwege zijn aandeel in de avondklokrellen in Eindhoven. Omroep HUMAN maakte een documentaire over zijn leven die afgelopen woensdag te zien was op NPO2.

KRAAK wordt elke zondag om 12.00 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via Brabant+.